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Премьер Словении поддержал передачу Киеву систем ПРО С-300

31 марта 2022, 08:58

Янез Янша не сообщил подробности того, какую помощь передают Украине. При этом он добавил, что С-300 - это оборудование, в котором Киев нуждается больше всего.

с-300, всу
Премьер Словении высказался за отправку зенитно-ракетных комплексов С-300 в Украину / Фото opk.com.ua

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что поддерживает отправку в Украину систем противоракетной обороны С-300.

По его словам, это оборудование, в котором Украина больше всего нуждается, передает CNN.

Янша также добавил, что не будет сообщать подробности того, какую помощь передают Украине.

Премьер-министр Словении также рассказал, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сказал ему, что его правительство готово предложить украинцам референдум об изменении конституции, чтобы отказаться от желания Украины вступить в НАТО.

"Я думаю, что они приняли какое-то прагматичное решение, потому что после того, как они выиграют эту войну, я думаю, что НАТО захочет, чтобы они присоединились. Когда они выиграют эту войну, украинская армия будет одной из сильнейших, если не самой сильной армией на европейском континенте", - считает Янша.

Как сообщал Главред, 16 марта стало известно, что в Украину уже отправили как минимум один зенитно-ракетный комплекс С-300, который предназначен для защиты неба от ракет и самолетов агрессоров.

Справка. ПРО С-300 принадлежит к семейству зенитных ракетных комплексов среднего радиуса действия. С-300 предназначена для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах от 25 м до 27 км и расстояниях до 100 км в условиях интенсивного радиопротиводействия. На Западе комплекс получил обозначение SA-10.

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