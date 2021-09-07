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Американская система ПРО Украине не нужна, работаем над своей – Кулеба

7 сентября 2021, 09:39
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Противовоздушная и противоракетная оборона - "это сейчас ключевые "дырки", которые надо заполнять", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Система ПРО
Украина работает над созданием своей системы ПРО / twitter.com/shaphagha

Украина разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. В связи с этим власти ведут переговоры с другими государствами о доступе к их технологиям ПРО.

"Нам не нужна американская система ПРО, нам нужна украинская система ПРО, и эта технология может прийти не обязательно из Соединенных Штатов, есть другие страны, которые владеют ней, и мы ведем переговоры о доступе к ней", - заявил в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, противовоздушная и противоракетная оборона - "это сейчас ключевые "дырки", которые надо заполнять".

Министр добавил, что Киев очень предметно работает над этими проблемами.

Как сообщал Главред, Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны по типу израильского Железного купола. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов объяснил, имеет ли это смысл для нашего государства и во сколько обойдется приобретение такой противоракетной системы.

Железный купол

Это тактическая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael.

Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. По состоянию на июль 2014 года, боевое дежурство несли 9 батарей по всей территории Израиля.

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система ПРО ПВО Дмитрий Кулеба новости Украины
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