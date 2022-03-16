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США направила Украине противоракетные ситемы С-300 - CNN

16 марта 2022, 19:32

До того, несколько часов назад, CNN сообщало, что от западных союзников Украина получит и остальные комплексы противовоздушной обороны.

С-300
"С-300" / Википедия

В Украину уже отправили как минимум один зенитно-ракетный комплекс С-300, который предназначен для защиты неба от ракет и самолетов агрессоров. Об этом сообщает журналист американского телеканала CNN Джим Скиутто со ссылкой на члена палаты представителей США Майкла Маккола.

"Это новость: Майкл Маккол говорит мне, что ЗРК С-300 уже отправлен в Украину", — утверждает Скиутто.

До того, несколько часов назад, CNN сообщало, что от западных союзников Украина получит и остальные комплексы противовоздушной обороны (SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14). Речь идет о системах ПВО, у которых меньше диапазон высоты, однако большая дальность, чем у ракет модели Stinger. За счет этого они могут сбивать крылатые ракеты.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США должны предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, среди которых зенитно-ракетные комплексы С-300, и обеспечить создание бесполетной гуманитарной зоны в небе над Украиной.

При этом следует создать организацию Союз ответственных стран, задачей которой должно стать достижение мира в краткосрочной перспективе.

Автор: Егор Бунин
viber
ПВО С-300 российское вторжение новости Украины
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