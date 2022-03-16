УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Зеленский потребовал от США поставить Украине ПВО и предложил создать Союз ответственных государств

16 марта 2022, 16:04

Нужно приложить максимум усилий для того, чтобы остановить военное вторжение России в Украину, сказал Владимир Зеленский.

Конгресс стоя приветствовал президента Зеленского / Скриншот трансляция Голос Америки

США должны предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, среди которых зенитно-ракетные комплексы С-300, и обеспечить создание бесполетной гуманитарной зоны в небе над Украиной. При этом следует создать организацию Союз ответственных стран, задачей которой должно стать достижение мира в краткосрочной перспективе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления перед Конгрессом США в видеоформате, в среду, 16 марта, он сказал о том, что Киев предлагает создать новую организацию, которая будет решать мировые проблемы.

"Мы предлагаем создать Союз ответственных стран, способный немедленно реагировать и делать все, чтобы быстро достигать мира. Такой союз сможет помогать тем, кто также переживает природные бедствия, кто стал жертвами эпидемий. Вспомните, как сложно миру было создавать вакцины для защиты от пандемии. Если бы такой альянс существовал, мы могли бы спасти тысячи жизней в нашей стране и странах, где страдают люди", - объяснил Зеленский.

Также он обратился к Конгрессу с просьбой предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, среди которых ЗРК С-300, и обеспечить создание гуманитарной бесполетной зоны над украинским государством.

Кроме того, гарант призвал закрыть американские порты для товаров РФ и принять решение по другим мерам, чтобы остановить российскую агрессию.

"Мы должны создать новые инструменты быстрого реагирования и остановить полномасштабное вторжение России. Будет справедливо, если в следующие 24 часа зло будет наказано", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее временная поверенная США в делах Украины Кристина Квин сказала, что Североатлантический альянс не готов закрыть небо над украинским государством, поскольку опасается военного столкновения с Россией. Запад рассматривает возможность предоставления Киеву самолетов и ПВО, чтобы государство самостоятельно решило этот вопрос.

viber
ПВО Конгресс США Владимир Зеленский ЗРК новости Украины
Реклама
Популярное
Горбунов показал будущее России одним фото: "сдохните в аду!"Горбунов показал будущее России одним фото: "сдохните в аду!" Впервые с начала войны во Львове прозвучали взрывыВпервые с начала войны во Львове прозвучали взрывы Дуда не исключил вмешательство НАТО в войну РФ с Украиной и назвал условиеДуда не исключил вмешательство НАТО в войну РФ с Украиной и назвал условие Гороскоп на сегодня, 13 марта 2022: Скорпионам – судьбоносный день, Рыбам – серьезные последствияГороскоп на сегодня, 13 марта 2022: Скорпионам – судьбоносный день, Рыбам – серьезные последствия Как очищать воду в домашних условияхКак очищать воду в домашних условиях

Последние новости

16:35

Идеальные финские лепешки во время войны: простой рецепт за 10 минут

16:31

Взгляд войнымнение

16:04

Зеленский потребовал от США поставить Украине ПВО и предложил создать Союз ответственных государств

15:59

Правила поведения во время войны – это должен знать каждый украинец

15:42

Кадырова на прошлой неделе вообще не было в Украине - СМИ

Реклама
15:12

Массовые военные преступления России в Украине: Кулеба призвал мир разорвать связи с Москвой

14:59

Практически не покидала горячих точек: в бою с оккупантами погибла мать двенадцати детей

14:38

"Он будет защищать Родину до конца": Елена Зеленская призналась, что боится за мужа

14:22

"Буде жити Україна!": Олег Винник записал кавер на гимн УкраиныВидео

14:07

Жесткие гарантии безопасности и закрытое небо: Украина поставила условия Западу

14:03

За шаг до физической ликвидации, или Что означает признание Путина военным преступникоммнение

13:54

"Против России должен быть международный трибунал": Зеленский обратился к украинцам

13:32

Как избавится от стресса во время войны: врач-гастроэнтеролог назвала лучшие продукты

13:17

Европейцы хотят видеть Украину в ЕС, но только не немедленно - Politico

13:09

"Всем свойственно ошибаться": Егорова попросила прощения у украинцев за любовь к Путину

13:08

Украину ждет судьба Израиля: Жданов высказался по нейтральному статусу Киева

12:53

На Хмельнитчине микроавтобус с беженцами попал в ДТП: много погибших и раненых

12:52

В Украине ликвидировали около тысячи "кадыровцев"Видео

12:43

"Только бой решит, кто победил": эксперт объяснил, почему встреча Зеленского и Путина не имеет смысла

12:25

Приметы на 17 марта: что нельзя делать и как уберечь дом от бедыВидео

Реклама
12:18

5 причин того, почему Китай не станет жертвовать собой ради Путинамнение

12:12

Увидели дно Черного моря: ПВО Украины сбили два истребителя РФ Су-30см возле Одессы

11:43

"Российский народ мне не жалко": Панин рассказал о будущем РФ, извинившись перед УкраинойВидео

11:31

ВСУ провели контратаку под Киевом: бои шли всю ночь, множество техники врага уничтожено

11:31

Когда закончится война, победит ли Украина и вернет ли Крым - прогноз астролога

11:28

Оккупанты из РФ не могут ни наступать, ни удерживать захваченные территории - британская разведка

11:09

Прокуроры Харьковской области усилили сотрудничество со всеми органами правопорядка

11:05

Старуха у разбитого корыта: как Запад принуждает Россию к смене правящих элитмнение

10:50

Галкин поплатился за поддержку Украины в войне с Россией: Данилко сообщил подробности

10:47

НАТО не закроет небо, но Украина получит самолеты и ПВО - США

10:42

Гороскоп на 16 марта 2022 года: астролог рассказала, что нужно делать в 21-й день войны в Украине

10:37

Подоляк об успехах Украины: ВСУ пошли в контрнаступление, а в Кремле начали искать союзников

10:37

Гороскоп на завтра, 17 марта 2022: Львам – знаки судьбы, Овнам – опасность на дороге

10:15

Олигархи превратились в прислугу: в МВД рассказали, свергнет ли Путина ближайшее окружение

10:11

"Поехали на концерт к Кобзону": ВСУ ликвидировали 10 представителей высшего командования России

09:40

"Соедините российскую Еву Браун с ее фюрером": любовницу Путина требуют депортировать из Швейцарии

09:24

Как спасти свою жизнь при ракетном ударе: основные правила

09:11

Небо стран Европы для российских пассажирских самолетов закрылось окончательно – решение EASA

08:57

Есть только один способ: премьер Британии рассказал, как остановить Путина

08:40

"Все молитвы об Украине": Брежнева рассказала, как переживает происходящее на родине

Реклама
08:37

Почему Россию ждет распад и бойня, как в 1917-ммнение

08:10

Ракетный обстрел Киева: в жилой многоэтажке произошел обвал и пожар, есть пострадавшиеФото

08:09

Дмитрий Гордон метко высмеял "овцепаса" Путина

07:43

Мощные взрывы в Киеве: утром 16 марта оккупанты обстреляли столицу, осколки попали в жилой дом

07:41

"Поверьте, у них всех есть мозги": Кондратюк высказался о позорном поведении российских звезд

07:39

21-й день войны в Украине: ВСУ перешли в контрнаступление - свежие данные Генштаба

07:00

Куда можно спрятаться, если рядом с вами нет бомбоубежища

06:54

Сколько можно хранить овощи – полезная памятка хозяйкам

06:50

Вторжение России захлебывается, через две недели наступит кульминационная точка – The Daily Mail

06:43

Как изменились цели и задачи России относительно Украинымнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять