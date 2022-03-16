Зеленский потребовал от США поставить Украине ПВО и предложил создать Союз ответственных государств

Конгресс стоя приветствовал президента Зеленского / Скриншот трансляция Голос Америки

США должны предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, среди которых зенитно-ракетные комплексы С-300, и обеспечить создание бесполетной гуманитарной зоны в небе над Украиной. При этом следует создать организацию Союз ответственных стран, задачей которой должно стать достижение мира в краткосрочной перспективе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления перед Конгрессом США в видеоформате, в среду, 16 марта, он сказал о том, что Киев предлагает создать новую организацию, которая будет решать мировые проблемы.

"Мы предлагаем создать Союз ответственных стран, способный немедленно реагировать и делать все, чтобы быстро достигать мира. Такой союз сможет помогать тем, кто также переживает природные бедствия, кто стал жертвами эпидемий. Вспомните, как сложно миру было создавать вакцины для защиты от пандемии. Если бы такой альянс существовал, мы могли бы спасти тысячи жизней в нашей стране и странах, где страдают люди", - объяснил Зеленский.

Также он обратился к Конгрессу с просьбой предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, среди которых ЗРК С-300, и обеспечить создание гуманитарной бесполетной зоны над украинским государством.

Кроме того, гарант призвал закрыть американские порты для товаров РФ и принять решение по другим мерам, чтобы остановить российскую агрессию.

"Мы должны создать новые инструменты быстрого реагирования и остановить полномасштабное вторжение России. Будет справедливо, если в следующие 24 часа зло будет наказано", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее временная поверенная США в делах Украины Кристина Квин сказала, что Североатлантический альянс не готов закрыть небо над украинским государством, поскольку опасается военного столкновения с Россией. Запад рассматривает возможность предоставления Киеву самолетов и ПВО, чтобы государство самостоятельно решило этот вопрос.