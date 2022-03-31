Пенсионерка упала на колени и благодарила Бога, что город освободили ВСУ: в Сети появилось мощное видео

Пенсионерка упала на колени и благодарила Бога, что город освободили ВСУ:/ скриншот из видео

Жители освобожденных от российских оккупантов украинских городов на коленях и со слезами на глазах встречают Вооруженные силы Украины. В Сети военнослужащий Вячеслав Савченко опубликовал видео встречи с бойцами ВСУ жителей одного из населенных пунктов, который ранее был захвачен агрессорами.

В ролике пожилая женщина коленопреклоненной благодарит Бога за то, что украинская армия вернулась. Диалог выглядел так:

"– Добрый вечер, мы из Украины!

– Из Украины! Парни, спасибо! Господи, спасибо вам!

– Бабулечка, это вам спасибо. Простите, что запустили их сюда".

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Напомним, ранее украинские военные освободили Ирпень от российских захватчиков.

Как сообщил городской голова Ирпеня Александр Маршушин, сейчас гражданским нельзя вернуться в город, поскольку это опасно.

По его словам, сейчас идет зачистка города.

"Друзья, еще обращаюсь к нашим жителям. В Ирпень возвращаться пока нельзя. Это пока опасно. Мы закрепляемся на наших рубежах и дальше будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения и будем мужественно его защищать. Ирпень, это Украина", - заявил Маркушин.