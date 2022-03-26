В Запорожской области теоборона освободила два населенных пункта

В Запорожской области освобождены два села

Силы теробороны Запорожской области освободили от российских оккупантов два населенных пункта. Под украинским флагом снова села Малиновка и Полтавка. Там противник потерял несколько десятков человек.

Как сообщает Запорожская областная военная администрация, в результате наступательной операции украинские защитники ликвидировали до 80 российских военных, несколько единиц бронетехники противника, а также захватили документы и оружие мотострелкового подразделения.

"В результате успешной наступательной операции силами Мелитопольского батальона территориальной обороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края были полностью освобождены от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе", - говорится в сообщении.

Напомним, Польша, Словения и Чехия подготовили план действий для прекращения войны в Украине. Он состоит из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, чтобы достичь мира.

Читайте также: