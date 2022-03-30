Тела убитых танками укатывали в асфальт: мэр рассказал жуткие подробности зверств россиян в Ирпене

В Ирпене по предварительным данным погибли до 300 человек, говорит мэр города/ Reuters

По предварительным данным, в Ирпене могли погибнуть до 300 гражданских и до 50 военных.

Такие цифры назвал мэр города Александр Маркушин во время телемарафона UAразом. Он отметил, что многие погибли под завалами, однако их еще не разбирали.

"Я думаю, примерно 200-300 человек погибло. Многие под завалами погибли. А для этого надо время. 50% города разрушено, а завалы никто не разбирал, а там 100% есть люди", – заявил Маркушин.

Точное число погибших местных жителей пока неизвестно, говорит мэр. Многих людей, погибших во время сильных боев, хоронили прямо во дворах и в парках.

Он рассказал, что россияне обращались с местными жителями, как звери. Тех, кто им не нравился, просто расстреливали.

"Я расскажу, может кому-то не понравится, но это правда. Танками они наших украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто закатывали в асфальт. На это было страшно смотреть...", – говорит мэр.

Местные жители, которые прятались в подвалах, рассказали городскому голове, что были факты "издевательств над женщинами" со стороны российских захватчиков.

Также Маркушин сообщил, что в Ирпене погибли 16 ребят из тероборони и до 50 украинских военнослужащих. Еще 29 теробороновцев и примерно 100 военных были ранены.

Напомним, украинские военные освободили Ирпень от российских захватчиков 28 марта. Однако городской голова Ирпеня Александр Маркушин заявил, что сейчас гражданским нельзя возвращаться в город, поскольку это пока опасно.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ за освобождение от российских оккупантов города Ирпень и рассказал, что украинские военные оттесняют захватчиков от Киева.

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