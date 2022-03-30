"Нас будут бить из-за каждого куста": террорист Гиркин дал печальный прогноз для армии РФ в Украине

Игорь Гиркин (Стрелков) / УНИАН

Российская армия, скорее всего, повторит в Украине позорный путь, который прошел оккупационный корпус Рабоче-Крестьянской Красной Армии во время захватнической Советско-финской войны 1939-1940 годов. Об этом рассказал один из бывших главарей террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью российскому пропагандисту Максиму Калашникову.

"Пусть я побуду изменником родины и предателем, но я скажу правду. Наша группировка, действующая на правом берегу Днепра в районе "Гостомель - Буча – Ирпень", завязла в городской застройке, завязла в лесисто-болотистой местности. После того как эта лесисто-болотистая местность распустится через месяц, нас будут бить из-за каждого куста. Нашим войскам придется сокращать там линию фронта, оттягивать части. То же самое касается Чернигова", - заявил он.

Гиркин говорит, полный вывод российских войск из Киевской области станет "позорищем" и будет говорить о поражении России/

В целом, по данным Гиркина, Россия повторяет провальную тактику Советско-финской войны.

"Нет никакой контролируемой территории от Чернигова до Сум. Там есть узкие вытянутые "аппендиксы" вдоль дорог и дорожных развязок, ведущих к Киеву. Между этими "аппендиксами" территория не контролируется! Ни Сумы, ни Чернигов не блокированы войсками. В этой ситуации с наступлением скорой "зеленки" с учетом, что Украина массированно наращивает количество живой силы, эти "аппендиксы" будут настолько уязвимы, что может повториться ситуация с финской кампанией. Тогда наши войска перлись, чтобы перерезать Финляндию пополам, а в результате значительно меньшие силы финнов просто порезали эти части на кусочки и уничтожили", - подытожил он.

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Напомним, ранее во время войны против России ВСУ был ликвидирован тесть террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который воевал за боевиков на Донбассе в 2014 году.

Сергея Ситоленко. согласно имеющимся данным, ликвидировал украинский снайпер,

"Украинский снайпер убил Сергея Ситоленко — тестя Игоря Гиркина (Стрелкова). Он подтвердил эту информацию. В VK Стрелков репостнул сообщение своей жены, в котором она рассказала, что ее 51-летний отец погиб под Авдеевкой. Ситоленко воевал в Украине с лета 2014 года, он служил в народной милиции самопровозглашенной ДНР", - сообщили СМИ.