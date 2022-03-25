Война России против Украины провалилась и стала опасной для самой РФ - Гиркин

Гиркин считает, что война в Украине опасна для РФ / Соцсети

Полномасштабное вторжение России в Украину провалилось. Война в Украине стала опасной для самой РФ. Об этом заявил экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин.

"Двадцать девять суток специальной операции (так в РФ называют войну против Украины, - ред.) прошло. Нигде, ни на одном направлении стратегического успеха не достигнуто, только оперативные успехи. Более того, противник относительно успешно проводит мобилизацию и начинает контратаковать. О чем, конечно, Конашенков (представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, - ред.) ни ухом, ни рылом не упоминает в своих сводках", - сказал Гиркин российской Общественной службе новостей.

Бывший главарь "ДНР" также заявил, что война в Украине может похоронить РФ.

"Я констатирую, что мои самые пессимистические прогнозы о том, что мы втянемся в кровавый "тяни-толкай" - длительный, изнурительный и чрезвычайно опасный для Российской Федерации - оправдались полностью", - говорит боевик.

Как сообщал Главред, во время войны России против Украины был ликвидирован тесть террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который воевал за боевиков на Донбассе в 2014 году.

Тестя Гиркина Сергея Ситоленко ликвидировал украинский снайпер.

Отмечается, что боевик Гиркин репостнул на своей официальной странице сообщение своей жены, которая рассказывает о смерти отца под Авдеевкой.

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