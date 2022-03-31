Сложили оружие и вернулись домой: 300 солдат из Южной Осетии отказались воевать за РФ с Украиной

Военные из Южной Осетии решили не ехать на войну России против Украины / twitter.com/rajdianos

Около 300 военных с оккупированной Россией Южной Осетии отказались воевать вместе с российской армией против Украины. Они подумали, что их бросили на войну умирать, сложили оружие и вернулись домой, предположительно, автостопом. Информация подтверждается бывшим руководством так называемой "республики".

Бывший "президент" Южной Осетии Эдуард Кокойты в своем Telegram-канале написал, что солдаты действительно отказались от участия в боевых действиях против Украины. По его словам, "осуждать военных не стоит", а нужно "разобраться в причинах того, что произошло".

Кроме того, он не исключил, что военные с оккупированной Россией территории Грузии могут вернуться на войну, чтобы помочь россиянам захватить Донецкую и Луганскую области.

"…при обеспечении должной организации их участия, смогут вновь отправиться в зону спецоперации и помочь завершить освобождение Донбасса", - сказал Кокойты.

Также в Telegram-канале Подслушано в полиции опубликовали фото военных и отметили, что они, дескать, вернулись в Южную Осетию автостопом.

В своем Twitter-аккаунте осетинский блогер Алик Пухаев заявил, что 300 военных отказались от войны с Украиной по собственному желанию. Большинство из них – этнические осетины. Военные посчитали, что их бросили умирать на так называемую "спецоперацию".

"Сегодня около 300 военнослужащих (в основном этнических осетин) с российской военной базы вернулись в Южную Осетию по собственному желанию, так как думали, что их бросили умирать во время "спецоперации" в Украине", - сказал Пухаев.

В Генеральном штабе ВСУ 30 марта рассказали о том, что Россия перебросила с оккупированных Абхазии и Южной Осетии 5 батальонно-тактических групп. Их численность – около 2000 человек.

Напомним, российские военные стали массово отказываться от участия в войне с Украиной. Ранее 58 солдат из Калининграда решили вернуться домой после того, как пообщались со своими коллегами из Белгородской области, которые недавно приняли участие в боях с ВСУ.

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