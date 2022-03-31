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"В одной роте из 500 выжили семеро": российский оккупант признался об истинных потерях РФ в Украине

31 марта 2022, 11:00

Орк по телефону убеждал знакомого, что РФ врет россиянам о том, в какой плачевной ситуации оккупанты оказались в Украине.

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Российский оккупант признался об истинных потерях РФ в Украине / Reuters

Российский захватчик в телефонном разговоре со своим знакомым не подбирая культурных слов рассказывает, что на войне против Украины на самом деле погибло гораздо больше российских солдат, чем об этом признается власть РФ.

Телефонный разговор оккупанта перехватили украинские спецслужбы. Соответствующее аудио опубликовал на своем канала в Youtube советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Вояка "второй армии мира" говорит, российская власть скрывает реальные потери среди оккупантов. Так, только в одной из мотострелковых рот остались живы всего семь человек из 500.

Также он добавил, что тела некоторых российских солдат они не могут достать, чтобы похоронить.

"Я Бабаю звонил неделю назад, то от вашего МСР, я так понимаю это 500 голов плюс-минус, он говорит осталось семеро", – говорится в разговоре россиян.

Напомним, США считают, что советники российского президента Владимира Путина дезинформируют его относительно реального положения дел с вторжением России в Украину. Они недоговаривают российскому диктатору как о том, насколько неэффективно воюют российские оккупанты в Украине, так и о том, как сильно влияют санкции на экономику РФ.

Ранее терорист Гиркин дал печальный прогноз для армии РФ в Украине. По его словам, Россия повторяет провальную тактику советско-финской войны. Самая тяжелая ситуация, по словам Гиркина, будет у группировок оккупанта, которые Кремль бросил захватывать Киев и Чернигов.

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