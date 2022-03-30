Боятся гнева диктатора: российская верхушка недоговаривает Путину о провалах его армии – США

Российская верхушка недоговаривает Путину о провалах его армии, говорят в США/ Reuters

Соединенные Штаты Америки считают, что советники российского президента Владимира Путина дезинформируют его относительно реального положения дел с вторжением России в Украину. Они недоговаривают российскому диктатору как о том, насколько неэффективно воюют российские оккупанты в Украине, так и о том, как сильно влияют санкции на экономику РФ.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. Чиновник предоставил такие данные, основываясь на рассекреченных выводах американской разведки. Отмечается, что окружение Путина боится сказать ему правду.

"Мы считаем, что советники дезинформируют Путина о том, насколько плохо работают российские военные и как российскую экономику калечат санкции, потому что слишком боятся сказать ему правду", – сказал американский чиновник.

Также США получили информацию, что Путин узнал о "недомолвках" со стороны его окружения, и следствием этого стал разрыв между ним и высшими должностными лицами российского Минобороны. Теперь российский диктатор не доверяет руководству Министерства обороны России.

Напомним, украинская делегация на переговорах с РФ ожидает, что удастся выйти на конкретику по мирному договору за считанные дни. В документе должны быть четко прописаны ключевые гарантии безопасности. Об этом заявил советник главы ОПУ и глава украинской делегации в переговорах с Россией Михаил Подоляк.

Ранее терорист Гиркин дал печальный прогноз для армии РФ в Украине. По его словам, Россия повторяет провальную тактику советско-финской войны. Самая тяжелая ситуация, по словам Гиркина, будет у группировок оккупанта, которые Кремль бросил захватывать Киев и Чернигов.

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