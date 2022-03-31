Бойцы мусульманского батальона зачистили лес между селами на Киевщине и захватили трофеи

Батальон Крым / скриншот из видео

Военные из добровольческого мусульманского батальона "Крым" зачистили от российских захватчиков лес между селами в Киевской области. Видео было опубликовано в сервисе микроблогов Twitter на странице "Спутник News АТО".

В частности, операция 30 марта была проведена в освобожденных населенных пунктах Мотыжин и Севериновка.

Отмечается, что также добровольцы провели разведку в окрестностях сел и собрали трофеи, оставшиеся после бегства путинской армии.

На кадрах видно, что защитники забрали вооружение и боеприпасы оккупантов, которые понадобятся, чтобы уничтожать врага его же средствами поражения.

"Вот парни из батальона "Крым" первые ворвались, нагрузили себе полно добра. Мы стоим завидуем, но сейчас пойдем следом отжимать тоже что-то, что нам надо для войны. Победа будет за нами, однозначно. Путин сдохнет", – подытожил инцидент автор видео.

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Напомним, украинские защитники захватили в Николаевской области супертрофей - новую командно-штабную машину Р-149МА1 армии РФ. Она является элементом автоматизированной системы управления войсками РФ известной как "Созвездие".

Ранее в Черниговской области украинские бойцы захватили самоходную артиллерийскую установку новейшей модели "Мста-С". И, по сложившейся уже традиции, трофей отбуксировали трактором.

Также ВСУ уничтожили танк Т-80УМ2 "Черный орел", который у путинской армии был только один. Успешный удар был нанесен 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".