ВСУ захватили супертрофей - новейшую командно-штабную машину армии РФ со всеми данными

Машина Р-149МА1 обеспечивает передачу оперативной информации в режиме онлайн между подразделениями / Фото t.me/Pravda_Gerashchenko

На днях украинские защитники захватили в Николаевской области супертрофей - новую командно-штабную машину Р-149МА1 армии РФ. Она является элементом автоматизированной системы управления войсками РФ известной как "Созвездие".

Вместе с машиной украинские воины получили и доступ к полной информации о позициях и силах врага. Об этом сообщил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сразу следует отметить, что захват Р-149МА1 с максимальной вероятностью говорит о ликвидации штаба подразделения врага уровня не меньше батальона", – отметил Геращенко.

Р-149МА1 - это новейшая серийная КШМ врага, которая обеспечивает передачу оперативной информации в режиме онлайн между подразделениями на уровне бригада-полк в цифровом виде.

Информация, находящаяся на компьютерах в этой машине, имеет огромное значение, поскольку содержит полные данные о позициях и силах врага. Именно поэтому такая КШМ является супертрофеем для ВСУ.

Как сообщал Главред, в Черниговской области украинские бойцы захватили самоходную артиллерийскую установку новейшей модели "Мста-С". И, по сложившейся уже традиции, трофей отбуксировали трактором.

Также ВСУ уничтожили танк Т-80УМ2 "Черный орел", который у путинской армии был только один. Успешный удар был нанесен 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

Кроме того, ВСУ ликвидировали командира роты оккупантов из "ДНР" с позывным "Людоед".

Пропагандисты рассказывали, что капитан Сергей Машкин с позывным "Людоед" якобы собственноручно "точечным огнем" разбил целую батарею украинской САУ. Как выяснилось, этот орк с "оригинальным" прозвищем уничтожен украинской армией.

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