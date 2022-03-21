"Теперь он жрет чернозем": украинские военные уничтожили "Людоеда" из "ДНР"

ВСУ уничтожили командира роты оккупантов из "ДНР".
ВСУ ликвидировали командира роты оккупантов из "ДНР" с позывным "Людоед".
Пропагандисты рассказывали, что капитан Сергей Машкин с позывным "Людоедом" якобы собственноручно "точечным огнем" уничтожил целую батарею украинской САУ. Как выяснилось, этот орк с "оригинальным" прозвищем уничтожен украинской армией, сообщили на Facebook-страничке Оперативно-тактической группировки "Восток"
"Оказывается, что командир разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой ДНР капитан Сергей Машкин с позывным "Людоед" (с фантазией по позывным у них реальные проблемы) собственноручно "точечным огнем" уничтожил целую батарею САУ!", - иронизируют военные.
Читайте такжеВойна в Украине: сколько вражеских самолетов уже сбили ВСУ"Впрочем, говорить можно многое, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем", - говорится в сообщении.
Напомним, в Черниговской области украинские бойцы захватили самоходную артиллерийскую установку новейшей модели "Мста-С". И, по сложившейся уже традиции, трофей отбуксировали трактором.
Также сообщалось, что украинские силы обороны отбили 7 атак на Донбассе, уничтожили 170 человек, сбили самолет и вертолет.
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