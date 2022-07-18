"Бегали в панике": на Запорожской АЭС ранены россияне, есть жертвы - мэр

На Запорожской АЭС ранены россияне / Фото УНИАН

В результате неизвестного происшествия на Запорожской атомной электростанции были ранены несколько оккупантов, также есть погибшие, пишет в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По словам чиновника, сегодня появилась новость о том, что в результате события рашистов "физически стало меньше". На данный момент точно известно, что в больницу доставили 9 раненых оккупантов.

"Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии - в реанимацию. Также есть и погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем", - отметил Орлов.

Он также подчеркнул, что официальную информацию обнародуют компетентные службы.

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"Сейчас можем добавить только, что орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, долго заблокировали на предприниматели сразу две смены оперативного персонала, которые должны были менять друг друга. В конце концов людей отпустили", - добавил мэр.

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