Рашисты жестоко расстреляли сотрудника Запорожской АЭС: мужчину пытаются спасти медики

Рашисты расстреляли сотрудника Запорожской АЭС / Коллаж Главред

Российские оккупанты нагло ворвались в дом сотрудника Запорожской АЭС и жестоко расстреляли его из автоматического оружия. Мужчину с многочисленными ранениями госпитализировали, за его жизнь борются медики. Об этом сообщает Энергоатом.

Рашисты 23 мая пытались убить сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца. Сейчас мужчина находится в больнице Энергодара с многочисленными пулевыми ранениями.

"Ни объяснить, ни оправдать такую бесчеловечную жестокость невозможно. Уроды, совершающие преступления против мирных людей, работников ЗАЭС, должны быть привлечены к ответственности. Украина победит, и все виновные будут найдены и наказаны", - говорится в сообщении.

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Напомним, на Харьковщине рашисты с танка обстреляли колонну с мирными жителями. Под вражеский обстрел попали 5-6 автомобилей с гражданскими и более 20 человек погибли. Впоследствии украинские военные уничтожили вражеский Т-90М из гранатомета "Карл Густав", который Украине передала Канада.

В Черниговской области из могилы смог выбраться местный житель, которому оккупанты выстрелили в голову. После выстрела вражеские военные бросили его тело со связанными руками в яму, где были еще его два брата. Выжить удалось только Николаю Куличенко - пуля попала в щеку и прошла навылет.

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