Расстрелял пенсионера на улице: первого военного РФ будут судить за убийство гражданского на Сумщине

Первого военного РФ будут судить за убийство гражданского на Сумщине/ Facebook Венедиктова, УНИАН

Первый российский военный предстанет перед судом в Украине за убийство безоружного гражданского в Сумской области.

21-летний оккупант Вадим Шишимарин застрелил 62-летнего мужчину на улице села городского типа Чупаховка, когда тот просто шел по обочине с велосипедом. Это произошло 28 февраля. Причастность российского военного к этому убийству доказало следствие, и теперь он предстанет перед судом, сообщила в Facebook 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области" Вадима Шишимарина", – заявила Венедиктова.

Отмечается, что колонну, в которой был этот оккупант, разбили украинские военные. Сержант Шишимарин вместе с еще четырьмя российскими военными начали убегать. Они расстреляли из автоматов частный автомобиль, присвоили его и продолжали движение на нем.

Когда оккупанты на украденном авто заехали в поселок Чупаховка, то увидели на обочине мужчину, который шел с велосипедом и говорил по телефону. Один из российских военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы тот не сообщил о них для ВСУ.

"Тот совершил несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома", – отметила Венедиктова.

Подозреваемый Шишимарин сейчас находится под стражей. Прокуроры и следователи Службы безопасности Украины собрали достаточно доказательств его причастности к военным преступлениям, совместно с умышленным убийством. За это ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее в Минобороны Украины рассказали, что резервов вооружения путинской армии может хватить еще на несколько месяцев. Оперативно их пополнить не удастся – в условиях войны и наложенных на РФ санкций это может затянуться на годы, однако для России еще есть чем воевать.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины во время контрудара в Запорожской области на отдельных участках сумели продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах. Уничтожено несколько единиц автомобильной и бронированной техники, более десятка вражеского личного состава.

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