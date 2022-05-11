"РФ вооружалась с 1991 года": на сколько хватит запаса оружия армии Путина – ответ Минобороны

В Минобороны сказали, на сколько хватит запаса оружия армии Путина/ Reuters, Facebook Анна Маляр

Резервов вооружения путинской армии может хватить еще на несколько месяцев. Оперативно их пополнить не удастся – в условиях войны и наложенных на РФ санкций это может затянуться на годы.

Однако мгновенного влияния санкций ожидать не стоит, РФ начнет чувствовать, как они ее "душат", значительно позже. Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью LB.ua.

По ее словам, когда Россия вторгалась в Украину, Путин делал ставку на то, что у него количество личного состава и количество оружия значительно преобладает. Однако за два с половиной месяца войны ВСУ уничтожили значительную часть российской техники, а России пришлось использовать значительную часть оружия и, в частности, ракет. И пока нельзя утверждать, насколько тяжело им будет восстановиться, говорит Маляр, ведь сейчас в РФ еще есть чем воевать.

"Это не мгновенный процесс, это не означает, что сегодня ввели санкции, а завтра у него нет запчастей, сегодня мы уничтожили технику, на завтра у него нечем восстанавливать. У них тоже определенный есть резерв. И, скорее всего, на несколько месяцев этого резерва еще хватит", – говорит заместитель министра обороны.

Наложенные Западом санкции перекрыли России доступ ко многим комплектующим, которые поставлялись из-за рубежа. Однако у РФ еще есть запас на несколько месяцев по старым контрактам, и этого им хватит, чтобы восстанавливать вооружение в ближайшее время, говорит Маляр.

"Что касается ракет, у них всё же есть собственное производство, конечно, их с такой скоростью, как они их выстреляли, восстановить не получится, это несколько лет, но всё равно они возобновляют", – отмечает она.

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"Смотрите, они вооружались с 1991-го года. Если у нас разоружение происходило, то у них вооружение. И они собирали отовсюду свою технику, со всего Советского Союза, и у них есть чем воевать, это надо понимать", – говорит Маляр.

Однако, по ее словам, в войне важно не только оружие, но и стратегии. И украинская армия сейчас успешно дает отпор врагу именно потому, что военные ВСУ владеют этими стратегиями.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти Херсонской области заявили о планах обратиться к президенту РФ с просьбой о включении захваченных районов Украины в состав России.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины во время контрудара в Запорожской области на отдельных участках сумели продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах. Уничтожено несколько единиц автомобильной и бронированной техники, более десятка вражеского личного состава.

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