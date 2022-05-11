Поздравление от насильника с днем изнасилования: Путин поздравила "ДНР" с "днем республики", в ОП ответили

В ОП ответили на поздравления РФ Донбассу с "днем республики"/ ОПУ

В Офисе президента Украины отреагировали на поздравление Россией жителей Донбасса с "днем республики". По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, это скорее напоминает ситуацию, когда насильник поздравляет с днем изнасилования.

Об этом Подоляк написал в Twitter, отметив, что на Донбассе сейчас существуют не какие-то "республики", а криминальные анклавы.

"Поздравление рф жителей Донбасса с "днем республики" напоминает поздравления от насильника с днем изнасилования. Нет никаких "республик", есть криминальные анклавы", – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что Россия превратила регион в бандитский, однако Украина вернет Донбассу право жить счастливо.

"Некогда богатый район, принимавший Евро-2012, превратился в бандитское Сомали. Украина вернет Донбассу право на счастливую жизнь", – написал советник главы ОП.

Напомним, 11 мая российский диктатор Владимир Путин поздравил так называемую "ДНР" с "днем республики". В этот день восемь лет назад боевики провели на Донбассе так называемый референдум "о самоопределении". Сообщение с поздравлением было размещено на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что 9 мая Путин цинично поздравил Украину с 77-й годовщиной победы во Второй мировой войне. При этом российский диктатор, который развязал полномасштабную войну против Украины и убивает украинцев, призвал "не допустить возрождения нацизма, который принес столько страданий людям разных стран".

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