Поздравление от насильника с днем изнасилования: Путин поздравила "ДНР" с "днем республики", в ОП ответили

Россия превратила временно оккупированные районы Донбасса в бандитские, говорят в Офисе президента.
В Офисе президента Украины отреагировали на поздравление Россией жителей Донбасса с "днем республики". По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, это скорее напоминает ситуацию, когда насильник поздравляет с днем изнасилования.
Об этом Подоляк написал в Twitter, отметив, что на Донбассе сейчас существуют не какие-то "республики", а криминальные анклавы.
"Поздравление рф жителей Донбасса с "днем республики" напоминает поздравления от насильника с днем изнасилования. Нет никаких "республик", есть криминальные анклавы", – подчеркнул Подоляк.
Он отметил, что Россия превратила регион в бандитский, однако Украина вернет Донбассу право жить счастливо.
"Некогда богатый район, принимавший Евро-2012, превратился в бандитское Сомали. Украина вернет Донбассу право на счастливую жизнь", – написал советник главы ОП.
Напомним, 11 мая российский диктатор Владимир Путин поздравил так называемую "ДНР" с "днем республики". В этот день восемь лет назад боевики провели на Донбассе так называемый референдум "о самоопределении". Сообщение с поздравлением было размещено на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что 9 мая Путин цинично поздравил Украину с 77-й годовщиной победы во Второй мировой войне. При этом российский диктатор, который развязал полномасштабную войну против Украины и убивает украинцев, призвал "не допустить возрождения нацизма, который принес столько страданий людям разных стран".
Смотрите онлайн новости Донбасса:
Читайте также:
- "Я бы им резала пальцы и звезды на спине": россиянка расписала, как она убивала бы украинских детей
- В Испании напали на украинца, который вышел с флагом Украины с надписью "Stop war"
- Врага "мешают с землей": ВСУ показали мощный удар Ураганов по позициям рашистів