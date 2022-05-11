Врага "мешают с землей": ВСУ показали мощный удар Ураганов по позициям рашистов

РСЗО Ураган ВСУ / Фото: mil.gov.ua

Бойцы реактивной артиллерии Вооруженных сил Украины показали свою работу по российским оккупантам.

В ВСУ показали, как украинские защитники накрывают позиции рашистов из мощных систем Ураган.

"У нас для них каждый день какие-то подарки. То ребята, которые нам помогают, просят что-то написать. Здесь бывает утром иногда холодно, мы их немного "подогреваем", как говорится, чтобы они не замерзли. Так мы их там поддерживаем", – рассказывают украинские защитники.

Бойцы ВСУ пояснили, что артиллерия имеет разные цели. Это штабы врага, техника и защита своих побратимов из других подразделений.

"В обиду нашу пехоту никому не дадим. Мы – боги войны, а она – царица полей", – уточняют украинские военные.

"Главное – результат. Быстро выехать, быстро навестись, отработать и тихонько-быстренько уйти с огневой позиции", – добавляют бойцы ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия для недопущения украинского наступления и продвижения к украинско-российской границе, проводят разведку к северу и северо-востоку от Харькова.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

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