Путин цинично поздравил украинцев с днем победы

Владимир Путин поздравил украинцев с днем победы / Фото УНИАН

Кремлевский диктатор Владимир Путин, который рано утром 24 февраля начал бомбить украинские города и развязал полномасштабную войну против нашей страны, поздравил Украину с 77-й годовщиной победы во Второй мировой войне.

Послание Путина было адресовано лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, народам Грузии и Украины, пишет российское пропагандистское издание РИА Новости.

Президент РФ призвал "не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран".

"Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", - говорится в послании Путина.

Также президент страны агрессора подчеркнул "недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне".

Отметим, обращение Путина звучит особенно лицемерно на фоне вторжения в Украину и тех военных преступлений, которые российская армия совершает в нашей стране. В частности, бомбит украинские города, насилует, убивает, пытает мирных женщин, стариков и детей.

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня памяти и примирения, посвященного погибшим во Второй мировой войне, заявил, что в Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма.

"Фанатичное подражание этому режиму. Его идеи, действия, слова и символы. Маниакальное – до деталей – воспроизведение его зверств и "алиби", которые якобы придают злу священную цель. Повторение его преступлений и даже попытки превзойти "учителя" и сдвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества. Установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и количеству жертв, к которому они могут привести", - сказал глава государства.

Военные преступления России в Украине: