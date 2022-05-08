Путин цинично поздравил украинцев с днем победы

Обращение Путина звучит особенно лицемерно на фоне его вторжения в Украину и тех военных преступлений, которые российская армия совершает в нашей стране.
Кремлевский диктатор Владимир Путин, который рано утром 24 февраля начал бомбить украинские города и развязал полномасштабную войну против нашей страны, поздравил Украину с 77-й годовщиной победы во Второй мировой войне.
Послание Путина было адресовано лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, народам Грузии и Украины, пишет российское пропагандистское издание РИА Новости.
Президент РФ призвал "не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран".
"Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", - говорится в послании Путина.
Также президент страны агрессора подчеркнул "недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне".
Отметим, обращение Путина звучит особенно лицемерно на фоне вторжения в Украину и тех военных преступлений, которые российская армия совершает в нашей стране. В частности, бомбит украинские города, насилует, убивает, пытает мирных женщин, стариков и детей.
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня памяти и примирения, посвященного погибшим во Второй мировой войне, заявил, что в Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма.
"Фанатичное подражание этому режиму. Его идеи, действия, слова и символы. Маниакальное – до деталей – воспроизведение его зверств и "алиби", которые якобы придают злу священную цель. Повторение его преступлений и даже попытки превзойти "учителя" и сдвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества. Установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и количеству жертв, к которому они могут привести", - сказал глава государства.
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