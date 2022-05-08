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В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма: Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения

8 мая 2022, 09:37

Глава государства записал видео на фоне разрушенного российскими оккупантами дома в Бородянке и сказал, что сегодня фраза "Никогда снова" звучит по-другому.

Владимир Зеленский обратился к украинцам 8 мая 2022
Владимир Зеленский обратился к украинцам 8 мая 2022 / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю 8 мая - Дня памяти и примирения, посвященного погибшим во Второй мировой войне.

Глава государства записал видео на фоне разрушенного российскими оккупантами дома в Бородянке в ходе полномасшабного вторжения РФ в Украину.

"Может ли стать черно-белой весна? Бывает ли вечным февраль? Обесцениваются ли золотые слова? К сожалению, Украина знает ответы на эти вопросы. К сожалению, ответ "да". Каждый год 8 мая вместе со всем цивилизованным миром мы чествуем каждого, кто защищал от нацизма в годы Второй мировой войны, миллионы потерянных жизней, поломанных судеб, миллионы причин сказать "Никогда снова" (...) Мы не догадывались, что наше поколение станет свидетелем надругательства над словами, которые являются истиной далеко не для всех", - сказал президент.

По словам Зеленского, в этом году мы говорим "Никогда снова" иначе.

"Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине. 24 февраля это слово стерли, расстреляли и разбомбили сотнями ракет", - говорится в обращении президента.

По словам Зеленского, спустя десятилетия после Второй мировой тьма вернулась в Украину. В 2022 году в нашей стране устроили "кровавую реконструкцию нацизма".

"Фанатичное подражание этому режиму. Его идеи, действия, слова и символы. Маниакальное – до деталей – воспроизведение его зверств и "алиби", которые якобы придают злу священную цель. Повторение его преступлений и даже попытки превзойти "учителя" и сдвинуть его с пьедестала величайшего зла в истории человечества. Установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и количеству жертв, к которому они могут привести", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что "все народы, которых клеймили "третьим сортом", рабами без права на собственное государство или вообще на существование, слышат заявления, которые превозносят одну нацию, а другие с легкостью вычеркивают".

"Говорят, что вас действительно не существует, вы искусственно созданы, а значит, бесправны. Все слышат язык зла. Снова! И вместе признают болезненную правду: мы не продержались даже столетие. Нашего Never again хватило на 77 лет. Мы проворонили зло. Оно возродилось. Снова и сейчас. Аgain and now!", - сказал президент.

По словам Зеленского, это понимают все страны и народы, которые сегодня поддерживают Украину. Но есть и те, "кто плюнул в лицо своему "Бессмертному полку", поставив рядом с ним палачей из Бучи". При этом они забывают о главном: любое зло всегда заканчивается одинаково – оно заканчивается.

"Сегодня, в День памяти и примирения, мы склоняемся перед всеми, кто защищал родную землю и мир от нацизма. Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции (...) Мы преодолеем зиму, которая началась 24 февраля, продолжается 8 мая, но точно закончится, и ее растопит украинское солнце! И мы встретим наш рассвет всей страной. И родные и любимые, друзья и близкие снова будут рядом! Наконец-то снова! И над временно оккупированными городами и селами снова будет развеваться наш флаг. Наконец-то снова! И мы соберемся вместе. И будет мир! Наконец-то снова! И больше никаких черно-белых снов, а только сине-желтая мечта. Наконец-то снова! За это боролись наши предки", - обратился Зеленский к украинцам.

Новость дополняется....

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