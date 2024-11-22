На Курщине положительные новости: ВСУ разгромили врага и взяли пленных - эксперт

В армии Российской Федерации сейчас зафиксирован антирекорд по потерям.

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Курщина служит ожесточенной ареной боев / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, росСМИ

Кратко о главном:

Оккупантам из РФ не удалось прорвать оборону Украины в районе Малой Локни

На Курщине 26 российских военнослужащих захвачены в плен

Позитивными новостями на Курском направлении поделился военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. Свое заявление он сделал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Согласно данным Генштаба ВСУ, можно сказать об успешном характере боевых действий Сил обороны Украины как в проведении обороны, так и наступательных действий. Российским оккупантам не удалось продавить оборону Украины в районе Малой Локни, самые тяжелые бои продолжаются в районе Плехово (села в Суджанском районе Курской области РФ, - ред.)", - сказал Снегирев. видео дня

Как пояснил аналитик, 26 оккупантов удалось взять в плен украинским десантникам, бойцам 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Речь идет о том, что 26 российских военнослужащих захвачены в плен только во время одного боевого столкновения", - уточнил гость эфира.

Он также отметил, что в октябре российские войска понесли рекордные потери на фронте.

"За октябрь Российская Федерация понесла серьезные потери в личном составе - 42 000 человек. Они превысили свой же антирекорд мая. Тогда потери насчитывали около 39 000 уничтоженных российских оккупантов. То есть можем говорить о том, что Силы обороны Украины проводят успешные действия в активной обороне, и проводят операции в плане улучшения тактических положений на отдельных участках фронта", - акцентировал гость эфира.

По словам Снегирева, Россия способна ежемесячно пополнять личный состав на 30-35 тысяч человек. Однако потери в 42 тысячи значительно превышают эти темпы, что затрудняет возможность восстановления живой силы.

Операция ВСУ в Курской области - что известно

Напомним, что Главред писал, ВСУ переиграли Путина на ключевом направлении. Дело в том, что именно присутствие ВСУ в Курской области ставит паузу или жирную точку в российском плане окончания войны.

Кроме этого, на Курщине войскам КНДР будет несладко, если Силы обороны Украины начнут использовать дальнобойное оружие вглубь территории РФ.

В то же время в ВСУ озвучили силы РФ для наступления в Курской области. Отмечается, что на Курщине насчитывается около 50 тысяч российских солдат, также еще 1 дивизию враг готовит, чтобы перебросить на линию соприкосновения.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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