"Я бы им резала пальцы и звезды на спине": россиянка расписала, как она убивала бы украинских детей

Россиянка призвала убивать украинских детей/ Reuters, pixabay.com

Жена российского оккупанта, который сейчас находится под Харьковом, рассказала ему по телефону, что ненавидит вывезенных в РФ детей с Украины и была бы рада, если бы их мучили и убивали.

Шокирующий разговор захватчика с женой перехватила и опубликовала Служба безопасности Украины. Отмечается, что россиянка живет в приграничном населенном пункте РФ, куда силой вывозят украинцев.

Рашистка рассказала, что украинские дети сказали русским, якобы День победы 9 мая это не их праздник и отказались в школе рисовать какой-то рисунок до этого дня.

"И ты в курсе, что они подрастут и будут такие же нацики. Почему Путин говорит всем "В Россию езжайте-езжайте", этим придуркам? Взяли бы всех там поперебивали, придурков этих...", – говорит своему мужу-окупанту жена по телефону.

Также она в подробностях описала ужасную картину, как именно она была бы готова убивать украинских детей.

"Я бы им наоборот наркотики уколола и смотрела бы им в глаза, как они подыхают и мучаются. Я бы им звезды на спинах вырезала, каждый день по пальцу отрезала бы... Я ненавижу вообще этих украинцев. Я вообще их расстреляла бы", – сказала рашистка.

В СБУ отметили, что эти слова шокировали даже самого оккупанта, и он не знал, что ответить.

"Очевидно одно: "руzzкий мир" – это и есть современный нацизм, какими бы лозунгами и целями он ни прикрывался бы. Именно поэтому мы должны защитить от него свою Родину!", – отметили в Службе безопасности Украины.

Ранее наглый россиянин во время опроса на улице мнения граждан заявил, что России не стоит останавливаться в Украине – нужно идти дальше и захватывать еще больше территорий. По мнению рашиста, Путину следовало бы захватить еще и Польшу и Прибалтику.

Напомним, из-за провалов российской армии на фронте пропагандистам России раздали указания изменить риторику и подготовить россиян к возможному поражению страны-агрессоры в войне против Украины. Российским СМИ приказали распространять нарратив, якобы РФ воюет со всеми странами ЕС и НАТО, чтобы, когда она проиграет, ссылаться на более сильного противника".

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