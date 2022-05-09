"Берите Польшу и Прибалтику": наглый русский раскатал губу и призвал РФ не останавливаться в Украине

По мнению россиянина, Путин должен был бы расценивать как военные преступления против РФ даже ликвидацию памятников в других государствах.
Обычный россиянин во время опроса на улице мнения граждан заявил, что России не стоит останавливаться в Украине – нужно идти дальше и захватывать еще больше территорий.
По мнению рашиста, Путину следовало бы захватить еще и Польшу и Прибалтику. Видео, где россиян не стесняясь делится своими захватническими замашками, было обнародовано в сети.
Он сказал, что продвижение российской армии в Украине сейчас идет медленными темпами, однако "это так обстоятельства сложились".
"Но самое главное – я считаю, что останавливаться нужно еще дальше. Нужно брать всю Польшу и Прибалтику. Я считаю, что в отношении этих стран нужно вводить новые понятия – "несостоявшихся государств", государств-преступников. К ним смело можно относить разжигателя третьей мировой войны – Польшу. Ее нужно уничтожать как государство. И лишать Прибалтику именно так государственности", – заявил рашист.
При этом в его голове еще и возникла идея, что военным путем нужно наказать и Словению и Чехию – за то, что сносили памятники. По его словам, снос любых памятников культуры Россия должна признавать как военные преступления, совершенные против РФ, и бороться против этого военным путем.
Напомним, ранее россиянка пожаловалась на то, как ее с друзьями избили украинцы в Греции за крики "Слава России".
Также ранее сообщалось, что на болгарском курорте Варна компанию россиян – двух женщин и двух мужчин – выселили из отеля и отвезли в полицейский участок после того, как те в пьяном виде устроили дебош и выдавали себя за украинцев.
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