"Берите Польшу и Прибалтику": наглый русский раскатал губу и призвал РФ не останавливаться в Украине

Наглый россиянин раскатал губу и призвал РФ не останавливаться в Украине/ Скрин из видео

Обычный россиянин во время опроса на улице мнения граждан заявил, что России не стоит останавливаться в Украине – нужно идти дальше и захватывать еще больше территорий.

По мнению рашиста, Путину следовало бы захватить еще и Польшу и Прибалтику. Видео, где россиян не стесняясь делится своими захватническими замашками, было обнародовано в сети.

Он сказал, что продвижение российской армии в Украине сейчас идет медленными темпами, однако "это так обстоятельства сложились".

"Но самое главное – я считаю, что останавливаться нужно еще дальше. Нужно брать всю Польшу и Прибалтику. Я считаю, что в отношении этих стран нужно вводить новые понятия – "несостоявшихся государств", государств-преступников. К ним смело можно относить разжигателя третьей мировой войны – Польшу. Ее нужно уничтожать как государство. И лишать Прибалтику именно так государственности", – заявил рашист.

При этом в его голове еще и возникла идея, что военным путем нужно наказать и Словению и Чехию – за то, что сносили памятники. По его словам, снос любых памятников культуры Россия должна признавать как военные преступления, совершенные против РФ, и бороться против этого военным путем.

Напомним, ранее россиянка пожаловалась на то, как ее с друзьями избили украинцы в Греции за крики "Слава России".

Также ранее сообщалось, что на болгарском курорте Варна компанию россиян – двух женщин и двух мужчин – выселили из отеля и отвезли в полицейский участок после того, как те в пьяном виде устроили дебош и выдавали себя за украинцев.

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