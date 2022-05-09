"Давать оружие – единственный выход": отказ стран противостоять РФ усилит ее преступления – Шольц

Шольц заявил, что отказ государств противостоять РФ усилит ее преступления/ Reuters, Bundeswehr Oliver Schmidt

Путин поставил под угрозу мир в Европе. Поэтому он не оставляет Германии и другим цивилизованным странам другого выбора, кроме как поставлять Украине вооружение для защиты от российской агрессии.

То, что натворил российскийдиктатор, не может сойти ему с рук. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на федеральном конгрессе немецкой конфедерации профсоюзов в Берлине, пишет Wirtschaftswoche.

Шольц подчеркнул, что Путин хотел воплотить в жизнь "реваншистский проект Российской империи". И ради этого российский диктатор нарушил государственные границы другой страны. А незыблемость госграниц является одной из ключевых в системе международного права.

Канцлер Германии подчеркнул, что ФРГ будет поддерживать Украину. Ведь решение не противостоять Путину приведет лишь к тому, что агрессор окрепнет и усилит свою преступную деятельность, подчеркнул Шольц.

Предоставление Германией оружия Украине

Ранее сообщалось, что немецкий парламент, Бундестаг, большинством голосов одобрил предложение о поставках оружия Украине – в том числе и из тяжелого вооружения.

Позже стало известно, что ФРГ планирует передать Украине зенитные самоходки Гепард – это бронированная машина, главная задача которой защищать войска от нападений с воздуха – штурмовиков, вертолетов, беспилотников.

Эту информацию позже подтвердила глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт – она отметила, что Германия передаст ВСУ семь самоходных артиллерийских установок (САУ) модели PzH 2000.

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