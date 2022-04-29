Ад для вертолетов и "сушек" РФ: в ФРГ рассказали о зенитках Гепард для ВСУ

В правильных руках зенитная самоходка Gepard способна в считанные минуты полностью уничтожить целый конвой.
ФРГ планирует передать Украине зенитные самоходки Гепард - это бронированная машина, главная задача которой защищать войска от нападений с воздуха - штурмовиков, вертолетов, беспилотников.
Как рассказал Немецкой волне эксперт берлинского Фонда Наука и политика (SWP) Вольфганг Рихтер, Гепарды легко передвигаются и хорошо защищают войска, в этом их сила.
"В правильных руках он способен в считанные минуты полностью уничтожить целый конвой. Это адская машина в бою за наземными целями. Но и боевые вертолеты и "сушки" его будут бояться", - написал бывший офицер Бундесвера в сети Twitter под псевдонимом Gepardkommandant, говорящий что имеет многолетний опыт работы с этой техникой.
Что умеет немецкая бронемашина весом до 47 тонн:
- стрелять двумя пушками 35 мм со скоростью более 1000 выстрелов в минуту (так что невозможно различить отдельные выстрелы);
- ведет огонь по целям до трех с половиной километров в высоте и шести километров, если речь идет о наземных целях;
- на некоторые модификации подвешивают ракетные системы Стингер;
- у Гепарда - два радара обзором до 15 километров.
Первые пять "Гепардов" должны быть отправлены ВСУ немедленно, в течение мая – 30, а остальные – до 25 июня, как узнала газета Bild из источников в отрасли.
Но Вольфганг Рихтер осторожнее в прогнозах того, когда машины поступят на вооружение ВСУ - он считает, что не раньше, чем через 4 месяца.
"Они существенно улучшат наши огневые возможности и боевой потенциал вооруженных сил", - согласен украинский военный эксперт Олег Жданов. "Отличие "Гепардов" (от "Тунгусок", стоящих на вооружении ВСУ и РФ – Ред.) заключается в том, что у них лучшие РЛС (радиолокационные системы – Ред.) и лучшее быстродействие, а, соответственно, и точность ведения огня "Это существенно изменит характер реакций тактической ПВО, которая прикрывает непосредственно позиции наших солдат на передовой", - объясняет Жданов.
Читайте такжеМощные САУ и "убийцы танков": Франция передаст Украине партию оружия
Читайте еще:
- Гроза для танков РФ: ФРГ вооружила Украину РПГ Matador на €25 млн
- От броневиков и ПТРК до пушек и систем ПВО: ФРГ вооружит Украину на €300 млн
- "Свобода должна быть вооружена не хуже, чем тирания": Зеленский рассказал, о чем говорил с Байденом