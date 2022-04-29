Ад для вертолетов и "сушек" РФ: в ФРГ рассказали о зенитках Гепард для ВСУ

Немецкая зенитка Gepard / Bundeswehr/Oliver Schmidt

ФРГ планирует передать Украине зенитные самоходки Гепард - это бронированная машина, главная задача которой защищать войска от нападений с воздуха - штурмовиков, вертолетов, беспилотников.

Как рассказал Немецкой волне эксперт берлинского Фонда Наука и политика (SWP) Вольфганг Рихтер, Гепарды легко передвигаются и хорошо защищают войска, в этом их сила.

"В правильных руках он способен в считанные минуты полностью уничтожить целый конвой. Это адская машина в бою за наземными целями. Но и боевые вертолеты и "сушки" его будут бояться", - написал бывший офицер Бундесвера в сети Twitter под псевдонимом Gepardkommandant, говорящий что имеет многолетний опыт работы с этой техникой.

Что умеет немецкая бронемашина весом до 47 тонн:

стрелять двумя пушками 35 мм со скоростью более 1000 выстрелов в минуту (так что невозможно различить отдельные выстрелы);

ведет огонь по целям до трех с половиной километров в высоте и шести километров, если речь идет о наземных целях;

на некоторые модификации подвешивают ракетные системы Стингер;

у Гепарда - два радара обзором до 15 километров.

Первые пять "Гепардов" должны быть отправлены ВСУ немедленно, в течение мая – 30, а остальные – до 25 июня, как узнала газета Bild из источников в отрасли.

Но Вольфганг Рихтер осторожнее в прогнозах того, когда машины поступят на вооружение ВСУ - он считает, что не раньше, чем через 4 месяца.

"Они существенно улучшат наши огневые возможности и боевой потенциал вооруженных сил", - согласен украинский военный эксперт Олег Жданов. "Отличие "Гепардов" (от "Тунгусок", стоящих на вооружении ВСУ и РФ – Ред.) заключается в том, что у них лучшие РЛС (радиолокационные системы – Ред.) и лучшее быстродействие, а, соответственно, и точность ведения огня "Это существенно изменит характер реакций тактической ПВО, которая прикрывает непосредственно позиции наших солдат на передовой", - объясняет Жданов.

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