Немецкий парламент поддержал предложение отправлять в Украину тяжелое оружие

Принятию такого решения, однако, предшествовали часовые дебаты. Тем не менее, 586 депутатов категорически поддержали и проголосовали за такое решение.
Немецкий парламент, Бундестаг, большинством голосов одобрил предложение о поставках оружия Украине ‒ в том числе и по тяжелому вооружению. Об этом сообщается в официальном коммюнике.
586 депутатов поддержали соответствующий запрос, 100 проголосовали против, а семеро ‒ воздержались.
Принятию такого решения, однако, предшествовали часовые дебаты. В частности, предложение предоставлять Украине тяжелое вооружение поддержали партии правящей коалиции и оппозиционного блока ХДС/ХСС.
Политика Германии в отношении Украины
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Берлина по Украине меняется. Об этом он сказал после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые состоялись 10 апреля.
- В то же время 12 апреля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Причиной стали тесные связи немецкого политика с Россией. Такая информация появилась в западных СМИ. Однако в тот же день ее подтвердил и сам Штайнмайер.
- 13 апреля в Германии правящая коалиция согласовала поставки Украине тяжелого вооружения для защиты от российского вторжения.
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Автор: Егор Бунин