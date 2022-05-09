В Украине погиб 40-й офицер старшего состава армии РФ – его смерть подтвердили в День победы

Российский полковник Блинов погиб в войне на территории Украины/ east2west news

В понедельник, 9 мая, стало известно о гибели в Украине еще одного офицера старшего состава российской армии – Александра Блинова.

Он погиб на территории Украины еще в марте, однако российские власти пытались скрыть его смерть и всячески ее опровергали, пишет The Daily Mail.

Подтверждение появилось как раз в День Победы, 9 мая, когда в РФ закатили уже не такой помпезный парад с остатками армии и военной техники. То, что российский офицер Блинов действительно погиб, было подтверждено фотографией на его могиле в Волгограде.

В издании отмечают, что подтверждение смерти еще одного российского полковника уже в который раз указывает, насколько некомпетентным является высшее военное руководство России.

Полковник Блинов стал уже 40-м в списке офицеров старшего состава армии РФ, погибших на Украине.

Блинов был отцом троих детей, служил в мотострелковой части.

Российский полковник Блинов погиб в войне на территории Украины / east2west news

Недавно стало известно, что в боях под Харьковом украинские бойцы ликвидировали еще одного старшего офицера российской армии – подполковника Фезула Бичикаєва. Он как раз накануне такого важного для Путина 9 мая пополнил список погибших в Украине офицеров старшего состава армии РФ – в списке он стал 39-м.

Напомним, на Северодонецком направлении продолжается бой за Рубежное. В частности, российские оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение и овладеть городом, сообщили в Генштабе. Оккупанты хотят создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

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