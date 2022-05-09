Идет бой за Рубежное, рашисты провалили штурм Воеводовки - Генштаб

Продолжается бой за Рубежное / Reuters

На Северодонецком направлении продолжается бой за Рубежное. В частности, российские оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение и овладеть городом, сообщает пресс-служба Генштаба.

Оккупанты хотят создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Также враг совершил неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка Луганской области. Отмечается, что оккупанты успеха не имели и отошли на ранее занятые позиции.

День победы 9 мая

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году государственный праздник приходится на полномасштабную войну России против Украины. Государство-агрессор ведет военные действия против украинского государства с 24 февраля.

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором заявил, что украинцы чтят подвиг своих предков, погибших во Второй мировой войне. Погибли более 8 миллионов украинцев. Нация сегодня продолжает сражаться за свободу для своих детей и победит. Скоро в Украине будет два Дня Победы, а на Крещатике состоится военный парад.

"Победили тогда. Победим сейчас. И Крещатик увидит парад победы – победы Украины! С днем победы над нацизмом! Слава Украине!" – подчеркнул Зеленский.

Парад Победы 9 мая состоялся и в России. В Москве на Красной площади выступил глава РФ Владимир Путин. В ходе своего заявления он озвучил ряд пропагандистских сообщений.

Он обвинил Украины в, дескать, намерении атаковать захваченный Россией Крым, а НАТО – в планах по нападению на российское государство. Дескать, война с "неонацистами и бандеровцами" была неизбежной для Москвы.

"Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, на Донбасс. Альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, в Киеве заговорили о необходимости получения ядерного оружия. Создавалась непосредственная угроза России у наших границ. Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным", - сказал Путин и подчеркнул, что якобы именно поэтому Россия первой напала на Украину.

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