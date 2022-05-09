Россияне из артиллерии ударили по селам Харьковщины, есть погибшие

Оккупанты обстреляли Харьковщину, есть погибшие и раненые / Фото Пресс-служба ГСЧС

Российские военные снова обстреляли Харьковщину. В результате боевых действий погибли три человека, еще девять – ранены. Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты из артиллерийского оружия обстреляли Харьковский район – Русские Тишки, Циркуны, с. Михайловка и Рай-Еленовка. В результате обстрела там погиб один человек, еще четверо получили ранения.

В Богодухове российские военные унесли жизни двух человек и ранили троих.

По данным Синегубова, вечером 8 мая оккупанты обстреляли Лозовскую и Золочевскую громады, где были ранены два человека.

В целом оккупанты пытаются удерживать ранее занятые позиции.

"Продолжаются бои на Изюмщине. Враг активных наступательных действий не проводил, перегруппировывает подразделения и пытается удержать ранее занятые позиции. Наши Вооруженные Силы Украины на своих позициях и не допускают продвижения врага и постепенно ведут контрнаступательные действия", - написал Олег Синегубов.

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Ситуация на Харьковщине

Напомним, украинские военные точными ударами разбили три российские самоходные артиллерийские установки. В одной из них сдетонировал боезапас, остальные две загорелись после попадания в них снарядов.

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ восстановили контроль над шестью селами в области. Под контроль Украины вернулись Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и часть села Черкасские Тишки.

Кроме того, украинские военные под Харьковом ликвидировали старшего офицера российской армии – подполковника Фезула Бичикаева. Он стал уже 39-м в списке погибших в Украине офицеров старшего состава армии РФ. По данным СМИ, Бичикаев выполнял секретную разведывательную миссию.