Россияне из артиллерии ударили по селам Харьковщины, есть погибшие

Оккупанты обстреляли несколько сел Харьковского района. Убиты три человека, еще девять ранены.
Российские военные снова обстреляли Харьковщину. В результате боевых действий погибли три человека, еще девять – ранены. Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Оккупанты из артиллерийского оружия обстреляли Харьковский район – Русские Тишки, Циркуны, с. Михайловка и Рай-Еленовка. В результате обстрела там погиб один человек, еще четверо получили ранения.
В Богодухове российские военные унесли жизни двух человек и ранили троих.
По данным Синегубова, вечером 8 мая оккупанты обстреляли Лозовскую и Золочевскую громады, где были ранены два человека.
В целом оккупанты пытаются удерживать ранее занятые позиции.
"Продолжаются бои на Изюмщине. Враг активных наступательных действий не проводил, перегруппировывает подразделения и пытается удержать ранее занятые позиции. Наши Вооруженные Силы Украины на своих позициях и не допускают продвижения врага и постепенно ведут контрнаступательные действия", - написал Олег Синегубов.
Читайте такжеДесятки оккупантов сдались в плен на Харьковщине после того, как их окружили ВСУ
Ситуация на Харьковщине
Напомним, украинские военные точными ударами разбили три российские самоходные артиллерийские установки. В одной из них сдетонировал боезапас, остальные две загорелись после попадания в них снарядов.
Ранее мы сообщали о том, что ВСУ восстановили контроль над шестью селами в области. Под контроль Украины вернулись Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и часть села Черкасские Тишки.
Кроме того, украинские военные под Харьковом ликвидировали старшего офицера российской армии – подполковника Фезула Бичикаева. Он стал уже 39-м в списке погибших в Украине офицеров старшего состава армии РФ. По данным СМИ, Бичикаев выполнял секретную разведывательную миссию.