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Китай не дает Путину дотянуться до "ядерной кнопки" – экс-депутат Госдумы

9 мая 2022, 17:57

Для КНР сейчас совершенно не нужна ядерная война.

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Китай не дает Путину дотянуться до "ядерной кнопки" – Гудков/ Reuters

Китай занимает нейтральную позицию в войне РФ против Украины. Однако для КНР сейчас не нужна ядерная война, поэтому Пекин сдерживает Путина от нажатия на "ядерную кнопку".

Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы России Геннадий Гудков, сообщает 24 канал. По его словам, китайцы очень влияют на российского диктатора, чтобы он не применял ядерного оружия.

"Я не могу привести никаких фактов в подтверждение этого, но, по моему мнению Китай готов очень сильно ударить Путину по рукам, как только он потянется к ядерной кнопке", – сказал Гудков.

При этом экс-депутат Госдумы подчеркнул, что Москва понимает лишь язык силы.

"Может и действительно роль Китая в сохранении всей цивилизации. Я желаю китайцам жестче давить на Кремль, потому что там понимают только силу", – отметил он.

Ранее экс-министр финансов РФ, первый заместитель председателя Банка России Сергей Алексашенко выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может решиться на ядерный удар. При этом сейчас он стоит перед выбором не между тем, применять ли такое оружие, а между тем, каким должен быть этот ядерный удар – тактическим или стратегическим.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что США и ЕС серьезно относятся к угрозам президента России Владимира Путина по поводу ядерной войны и обещают, что государство-агрессор получит ответ на такие действия.

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