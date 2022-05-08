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В России пригрозили миру ядерной войной, но сразу "дали заднюю"

8 мая 2022, 14:32

Судя по всему, главный космонавт РФ долго пробыл в состоянии невесомости.

В России пригрозили миру ядерной войной, но сразу "дали заднюю" / скриншот

В России угрожают миру ядерной войной. Гендиректор "Роскосмоса" Рагозин, который не может справиться с Илоном Маском в Twitter, прешел к угрозам в адрес стран НАТО.

По словам Рагозина, страны Альянса Россия якобы может уничтожить за полчаса, но допустить начала ядерной войны нельзя, потому что гендиректора "Роскосмоса" беспокоит, что тогда будет с нашей Землей.

"Мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли. Поэтому нам придется побеждать этого сильнейшего в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами. Такая победа возможна при полной солидарности всей страны с армией, при мобилизации экономики государства, при переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей России на военные рельсы. И это нужно делать немедленно", - написал Рогозин.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Россия вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. По мнению гаранта, российское руководство любит жизнь и не хочет идти на такие риски. При этом в случае ядерного удара власти могут потерять все.

Полковник СБУ Михаил Притула высказал точку зрения, согласно которой РФ рассматривает вариант нанесения ядерного удара по Киеву. Как полагает военный, одна из ракет уже нацелена на украинскую столицу. Москва изучает даже возможный сценарий запуска такой идеи.

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