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В СНБО пояснили, зачем Путин постоянно угрожает ядерным оружием

8 мая 2022, 19:55

Политика ядерного шантажа - это давняя "игра" на выдержку от Путина, сообщили в СНБО.

Владимир Путин
Зачем Путин постоянно угрожает ядерным оружием / Фото УНИАН

Президент России Владимир Путин постоянно угрожает ядерным оружием, потому что привык использовать шантаж. И "красная кнопка" в этом случае не исключение, сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Политика ядерного шантажа - это давняя "игра" на выдержку от Путина. Все его "героические" завоевания сопровождались угрозами цивилизованному миру", - говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что сегодня шантажируют Украину и предостерегают страны ЕС и Штаты не помогать защищать суверенитет наших границ.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Россия вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. По мнению гаранта, российское руководство любит жизнь и не хочет идти на такие риски. При этом в случае ядерного удара власти могут потерять все.

Полковник СБУ Михаил Притула высказал точку зрения, согласно которой РФ рассматривает вариант нанесения ядерного удара по Киеву. Как полагает военный, одна из ракет уже нацелена на украинскую столицу. Москва изучает даже возможный сценарий запуска такой идеи.

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