Путин может ударить ядерным оружием, но не начнет ядерную войну – экс-заместитель министра финансов РФ

Путин может ударить ядерным оружием, но не начнет полноценную ядерную войну – Алексашенко/ Reuters, gettyimages.com

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может решиться на ядерный удар. При этом сейчас он стоит перед выбором не между тем, применять ли такое оружие, а между тем, каким должен быть этот ядерный удар – тактическим или стратегическим.

Однако на полноценную мировую ядерную войну Путин не решится, ведь "очень любит свою жизнь". Об этом сказал экономист, экс-заместитель министра финансов РФ, первый заместитель председателя Банка России Сергей Алексашенко, пишет "Обозреватель".

По словам Алексашенко, хотя Путин не хочет начинать мировую ядерную войну, он может ударить таким оружием по Украине.

"Думаю, что он на это может решиться. В голове у Путина выбор не между использовать ядерное оружие или не использовать, а какое – тактическое или стратегическое. Грубо говоря, показать Украине "знай свое место!" или дать понять Байдену "не надумай соваться, а то получишь!" – отмечает экс-заместитель министра финансов РФ.

Для возможного заключения мира скорее всего придется привлекать также президента США Джо Байдена, ведь в голове у Путина засело представление, что он воюет также с США, говорит Алексашенко.

Ранее сенатор США Боб Менендес отмечал, что чем больше в российской армии провалов и неудач в войне против Украины, тем больше возрастает риск, что российский диктатор Владимир Путин может нажать ядерную кнопку. Кроме этого, возрастает риск, что путинские войска также могут увеличить применение химического оружия – ведь чувствуют безнаказанность за такие же действия в Сирии.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет полной уверенности в действиях РФ. Поэтому нельзя точно сказать, применит ли Россия ядерное оружие против Украины.

Читайте также: