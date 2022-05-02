Нет 100% гарантии: Зеленский прокомментировал риск нанесения ядерного удара Россией по Украине

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что нет полной уверенности в действиях РФ. Поэтому нельзя точно сказать, применит ли Россия ядерное оружие против Украины.

Об этом глава государства сказала в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

"Вы не можете ожидать от этих людей, от руководства РФ, как политического, так и военного, что они не будут использовать ядерное оружие или будут... Я не могу сказать на 100%, что нет, они не будут, или будут", - отметил гарант.

Зеленский добавил, что российская армия не учитывает последствий своих действий.

"Иногда мне кажется, что они что-то используют, даже не понимая результат, или понимают результат, но им все равно. Ну, вы же знаете прекрасно, худшие люди, которым все равно. Это худшие. Это даже не враг", - сказал президент Украины.

Ядерная угроза

27 апреля российский диктатор Владимир Путин в очередной раз выступил с угрозами ‒ мол, если "кто-либо со стороны" вмешается в украино-российскую войну и создаст для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то Москва якобы будет наносить "молниеносные удары".

Причем Путин применил термин "ответно-встречные удары". Этот термин обычно употребляется в военных доктринах в связи с применением ядерного оружия. Ответно-встречным называется такой удар, который наносится в условиях, когда нападение со стороны противника является подтвержденным фактом, но еще не причинило существенного ущерба защищающейся стороне.

При этом в Пентагоне заявили, что не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия Лондон нанесет ответный удар. Отмечается, что в случае реальной ядерной угрозы британское правительство не будет проводить предварительные консультации с союзниками, а примет решение самостоятельно.

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