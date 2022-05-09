На Харьковщине войска РФ массово отходят из оккупированной Боровой

В Харьковской области войска РФ массово отходят из оккупированной Боровой / Facebook/mod.mil.rus

На Харьковщине рашисты массово отходят из поселка Боровая Изюмского района и перемещаются в сторону Купянска, сообщает местный поселковый совет в понедельник, 9 мая.

Известно о том, что большое количество личного состава и техники оккупантов остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин.

Также в полях вблизи сел стоит замаскированная вражеская техника, которая представляет угрозу для мирных жителей. К тому же местные власти призывают людей воздержаться от посещения лесов, посадок, в том числе в местах, где находились российские военные, поскольку там могут быть мины и растяжки.Сообщают, что в оккупированных селах захватчики размещаются в учреждениях социальной инфраструктуры и расселяются в пустых домах местных жителей.

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"Вероятно, у рашистов сейчас есть проблемы с обеспечением и не хватает продовольствия, поскольку они отлавливают на улицах кур, уток, гусей, а также отбирают или обменивают у местных жителей свиней и продукты питания", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории общины уже длительное время нет электроэнергии, мобильной связи и интернета.

Также оккупанты продолжают снимать ложные пропагандистские видео.

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Ситуация на Харьковщине

Напомним, украинские военные точными ударами разбили три российские самоходные артиллерийские установки. В одной из них сдетонировал боезапас, остальные две загорелись после попадания в них снарядов.

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ восстановили контроль над шестью селами в области. Под контроль Украины вернулись Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и часть села Черкасские Тишки.

Кроме того, украинские военные под Харьковом ликвидировали старшего офицера российской армии – подполковника Фезула Бичикаева. Он стал уже 39-м в списке погибших в Украине офицеров старшего состава армии РФ. По данным СМИ, Бичикаев выполнял секретную разведывательную миссию.

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