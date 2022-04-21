В Болгарии арестовали пьяных русских, которые дрались и выдавали себя за украинцев/ скриншот из видео

На болгарском курорте Варна компанию россиян ‒ двух женщин и двух мужчин ‒ выселили из отеля и отвезли в полицейский участок ‒ после того, как те в пьяном виде устроили дебош.

"Вели себя буйно в гостинице Dahlia Garden. Ближе к утру вынуждены были обратиться в полицию. После проверки выяснилось, что эти "люди" из России. Их вежливо послали за российским кораблем. Свиньи оставили после себя "полный порядок" - со стен сорваны все светильники, вырваны розетки". После выдворения из гостиницы их задержала полиция", ‒ пишут в болгарских соцсетях.

Также сообщается, что россияне выдавали себя за беженцев из Украины. НИнцидент, произошедший в Варне, очевидцы зафиксировали на камеру.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Испании, городе Торревьеха, трое пьяных мужчин напали на украинского бармена после того, как он заявил: "Я украинец. Слава Украине".

У украинца в результате избиения оказался сломан нос и множество синяков. И поэтому только 14 апреля, в среду, Руслан смог написать жалобу в полицию.

Украинцы, которые живут в Испании, крайне возмущены тем, что произошло. По их мнению, инцидент связан с жестокой войной, которую Россия ведет против Украины. Они надеются, что случай нападения россиян на украинца является единичным.

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