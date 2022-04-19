26-летний украинец сжигал технику врага коктейлями Молотова - за это его расстреляли оккупанты

Сергей решил помогать вооруженным силам Украины - он самостоятельно сжигал технику оккупантов.
В Ирене под Киевом 26-летний Сергей Кряж самостоятельно уничтожил технику оккупантов. За это российские военные его расстреляли.
Героическую историю Сергея рассказали в сюжете "ТСН".
Обычный строитель, который стал героем
Сергей решил помогать вооруженным силам Украины - он самостоятельно сжигал технику оккупантов. Сначала он наблюдал за врагом, а затем коктейлями Молотова забросал БМД. Техника десанта выгорела дотла. Свой поступок Сергей снял на видео, говорит, что так решил отомстить за квартиру в Ирпене, и за машину в Гостомеле.
"Это героический поступок. Я даже не догадывался, что он такое будет делать. Обычный парень, трудолюбивый, добрый", – рассказывает его знакомый Тарас.
В коттеджном городке в Ирпене парень работал строителем. Сам он родом из Черниговщины.
"Года три назад познакомился. Здесь еще все строилось и мне нужно было покров сделать и никто не хотел лезть, боялись, а Сергей согласился, так и познакомились", – рассказывает Тарас.
Уезжать не захотел
В первые дни войны в основном все жители отсюда уехали. Тарас тоже уехал и призвал Сергея уезжать.
"Все ему говорили эвакуироваться. Однажды он отправился эвакуироваться к романовскому мосту. А там начались обстрелы и это был тот момент, когда американского журналиста убили. И после этого он вернулся и все", — рассказывает Тарас.
Читайте такжеНа Николаевщине 78-летний дедушка уничтожил вражеский "Град" коктейлем МолотоваКвартиру, где Сергей жил со своей девушкой, разрушили оккупанты, так они перебрались в коттеджный городок. Здесь его и убили через несколько дней после того, как парень поджег российскую технику, по их окнам оккупанты открыли огонь.
"23-ого после обеда Сергей с девушкой пошел за гуманитаркой, где-то их час не было. Вернулись, а тут эти орки лазают. Началась перестрелка, перепалка, как это происходило, ну никто вам не скажет", — рассказывают соседи.
Похоронили погибшего прямо во дворе, сбив крест с плинтусов. В первый день захоронить тело Сергея не удалось. Их заметили россияне, в дом бросили гранаты, во двор полетели мины.
Мама Сергея даже не думала, что ее сын способен на такое
Убрать тело сына мама Людмила приехала из Чернигова.
"Я просила, молила, синуличка, не лезь, прячься, береги себя. А он говорил, что мама, у нас 2 танка российские недалеко, и россияне там", – рассказывает женщина.
О том, что ее сын в одиночку пойдет уничтожать технику оккупантов, говорит, не могла даже подумать, но ее сердце чувствовало что-то нехорошее.
Мать Сергея неделю ждала эксгумацию тела сына. Теперь его тело отправят на судомедицинскую экспертизу, а женщина будет ждать, чтобы похоронить сына и не знает, какие пережить горе.
Ранее мы рассказывали, что в Харьковской области женщина коктейлем Молотова вывела из строя одну из боевых машин российских войск.
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