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26-летний украинец сжигал технику врага коктейлями Молотова - за это его расстреляли оккупанты

19 апреля 2022, 07:08

Сергей решил помогать вооруженным силам Украины - он самостоятельно сжигал технику оккупантов.

Украинец сжег технику врага коктейлями Молотова, за что его расстреляли

В Ирене под Киевом 26-летний Сергей Кряж самостоятельно уничтожил технику оккупантов. За это российские военные его расстреляли.

Героическую историю Сергея рассказали в сюжете "ТСН".

Обычный строитель, который стал героем

Сергей решил помогать вооруженным силам Украины - он самостоятельно сжигал технику оккупантов. Сначала он наблюдал за врагом, а затем коктейлями Молотова забросал БМД. Техника десанта выгорела дотла. Свой поступок Сергей снял на видео, говорит, что так решил отомстить за квартиру в Ирпене, и за машину в Гостомеле.

"Это героический поступок. Я даже не догадывался, что он такое будет делать. Обычный парень, трудолюбивый, добрый", – рассказывает его знакомый Тарас.

скриншот с видео

В коттеджном городке в Ирпене парень работал строителем. Сам он родом из Черниговщины.

"Года три назад познакомился. Здесь еще все строилось и мне нужно было покров сделать и никто не хотел лезть, боялись, а Сергей согласился, так и познакомились", – рассказывает Тарас.

Уезжать не захотел

В первые дни войны в основном все жители отсюда уехали. Тарас тоже уехал и призвал Сергея уезжать.

"Все ему говорили эвакуироваться. Однажды он отправился эвакуироваться к романовскому мосту. А там начались обстрелы и это был тот момент, когда американского журналиста убили. И после этого он вернулся и все", — рассказывает Тарас.

Читайте такжеНа Николаевщине 78-летний дедушка уничтожил вражеский "Град" коктейлем МолотоваКвартиру, где Сергей жил со своей девушкой, разрушили оккупанты, так они перебрались в коттеджный городок. Здесь его и убили через несколько дней после того, как парень поджег российскую технику, по их окнам оккупанты открыли огонь.

"23-ого после обеда Сергей с девушкой пошел за гуманитаркой, где-то их час не было. Вернулись, а тут эти орки лазают. Началась перестрелка, перепалка, как это происходило, ну никто вам не скажет", — рассказывают соседи.

Похоронили погибшего прямо во дворе, сбив крест с плинтусов. В первый день захоронить тело Сергея не удалось. Их заметили россияне, в дом бросили гранаты, во двор полетели мины.

скриншот с видео

Мама Сергея даже не думала, что ее сын способен на такое

Убрать тело сына мама Людмила приехала из Чернигова.

"Я просила, молила, синуличка, не лезь, прячься, береги себя. А он говорил, что мама, у нас 2 танка российские недалеко, и россияне там", – рассказывает женщина.

О том, что ее сын в одиночку пойдет уничтожать технику оккупантов, говорит, не могла даже подумать, но ее сердце чувствовало что-то нехорошее.

скриншот с видео

Мать Сергея неделю ждала эксгумацию тела сына. Теперь его тело отправят на судомедицинскую экспертизу, а женщина будет ждать, чтобы похоронить сына и не знает, какие пережить горе.

Ранее мы рассказывали, что в Харьковской области женщина коктейлем Молотова вывела из строя одну из боевых машин российских войск.

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