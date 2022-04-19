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Трое пьяных россиян напали на украинца за "Слава Украине" – один из них мог быть уроженцем Львова

19 апреля 2022, 11:55

Информацию о подозреваемых в нападении на украинца опубликовали в Сети.

Владимира Абальмасова называют одним из нападавших на украинца / Facebook Абальмасова

В Испании, городе Торревьеха, трое пьяных мужчин напали на украинского бармена после того, как он заявил: "Я украинец. Слава Украине". В социальных сетях установили, что двое из них – россияне. Третий может быть уроженцем Львова. Украинцы крайне возмущены инцидентом и считают, что такая ситуация могла произойти из-за жестокой войны, которую Россия ведет против Украины. Полиция проводит расследование, а нападавшим грозит серьезное наказание. Вплоть до депортации.

Как сообщает Obozrevatel, конфликт случился около 23:30 в воскресенье, 11 апреля. В баре Tentaciones оказались трое подвыпивших мужчин. Они собирались заказать алкоголь, однако владелица сказала, что бар скоро будет закрываться.

Они настаивали на том, чтобы им продали алкоголь. В тот момент 43-летний бармен Руслан Повалий повторил, что заведение закрывается. Пьяные посетители спросили, откуда родом бармен, так как услышали его акцент.

"Я украинец, Слава Украине", - в ответ сказал Руслан.

После этого россияне напали на украинца. Трое нападавших крупного телосложения били пострадавшего кулаками, повалили на пол и стали жестко пинать ногами. Владелица бара и еще одна женщина пытались защитить бармена.

У украинца сломан нос и множество синяков. В понедельник он не мог подняться. И поэтому только 14 апреля, в среду, Руслан смог написать жалобу в полицию.

Среди нападавших россиян мог быть выходец из Львова

Известно, что личности двоих нападавших уже установлены. В Сети пишут о двух братьях россиянах с криминальным прошлым – Владимире и Сергее Абальмасовых. Их имена публикуют в группах украинцев в Испании. В городе о них ходит не нехорошая слава – браться были фигурантами инцидентов, но жалобы на них не подавали из-за страха.

Сергей Абальмасов / Facebook Абальмасова
Владимир Абальмасов / Facebook Абальмасова

Личности двоих нападавших уже установлены. Это два брата россиянина, которые имеют криминальное прошлое.

Третий нападавший может быть уроженцем Украины

В социальных сетях пишут, что третий нападавший – украинец Назарий Т., родом из Львовской области. Причем именно он жестко бил ногами бармена Руслана. В полиции пока нет данных об этом нападавшем.

Примечательно, в группе Русская Терревьеха информацию о нападавших быстро удалили, вместе и комментариями. Сведения остались только в украинских группах.

Данные о нападавших быстро исчезли из российских групп / Facebook Русская Торревьеха

Руслану оказана медицинская помощь, а украинцы опасаются новых конфликтов

Украинцы, которые живут в Испании, крайне возмущены тем, что произошло. По их мнению, инцидент связан с жестокой войной, которую Россия ведет против Украины. Они надеются, что случай нападения россиян на украинца является единичным.

В Генеральном консульстве Украины в Барселоне утверждают, что о конфликте им известно. В дипломатическом ведомстве рассказали об оказанной пострадавшему бармену Руслану медицинской помощи. Его выписали из больницы.

Пострадавший бармен Руслан (справа) / Informacion.es

Полиция проводит расследование. Нападавшим грозит наказание, вплоть до депортации из страны.

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