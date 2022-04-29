Россиянка пожаловалась на то, как ее с друзьями избили украинцы в Греции за крики "Слава России"

Россиянка пожаловалась на то, как ее с друзьями избили украинцы в Греции / скриншот из видео

Россиянку Оксану Маряхину за выкрикивание лозунга "Слава России!" перед украинцами в Греции жестоко избили в Греции. Видеозапись ее рассказа была опубликована в Сети.

Якобы Маряхина с друзьями-россиянами праздновала Пасху на пляже "Агиос Комас" в Афинах. И неподалеку от них расположилась компания из 30 украинцев. Некоторых Маряхина хорошо знала.

"На нас посыпались матерные слова, угрозы, и люди пошли драться с какими-то предметами в руках. Я увидела несколько знакомых лиц с украинской стороны, пыталась вразумить и остановить. Никто меня не слышал. Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда я упала, били ногами, куда могли. Синяки у меня на руках, на ногах, на ребрах ", – заявила Маряхина.

По словам россиянки, прохожие вызвали "очень долго ехавшие" правоохранительные органы, поэтому украинцы якобы успели убежать.

"Эти люди хотели этой потасовки. Они выжидали, когда нас станет меньше. У нас компания была большая, но к вечеру все разошлись. Мы ни о чем не сожалеем", – с вызовом заявила Маряхина.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на болгарском курорте Варна компанию россиян ‒ двух женщин и двух мужчин ‒ выселили из отеля и отвезли в полицейский участок ‒ после того, как те в пьяном виде устроили дебош.

"Вели себя буйно в гостинице Dahlia Garden. Ближе к утру вынуждены были обратиться в полицию. После проверки выяснилось, что эти "люди" из России. Их вежливо послали за российским кораблем. Свиньи оставили после себя "полный порядок" - со стен сорваны все светильники, вырваны розетки". После выдворения из гостиницы их задержала полиция", ‒ пишут в болгарских соцсетях.

Также сообщается, что россияне выдавали себя за беженцев из Украины.

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