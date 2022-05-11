Битва за Змеиный: ВСУ мешают оккупантам взять под контроль северо-запад Черного моря

Армия РФ пытается усилить свои позиции на острове Змеиный / Фото УНИАН

Разведка Минобороны Великобритании опубликовала свежий отчет по ситуации в Украине. Сегодня он посвящен острову Змеиный - там продолжаются бои. Защитники Украины делают все, чтобы не допустить доминирования врага в северо-западной части Черного моря.

В Twitter британского ведомства сообщили, что российский гарнизон на острове Змеиный слабо защищен. Враг пытается его усилить, продолжаются бои.

Украина поразила российские средства противовоздушной обороны и суда снабжения с помощью беспилотников Байрактар (Bayraktar). Российские корабли снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря после гибели ракетного крейсера Москва, затонувшего 14 апреля после удара украинскими ракетами Нептун.

Читайте такжеРФ пытается достать с крейсера Москва ракеты и секретные документы при помощи 110-летнего судна – СМИВ британской разведке отметили, что попытки России усилить гарнизон на острове Змеиный "дают Украине больше возможностей для ведения боя с российскими войсками и уничтожения техники".

При этом если Россия укрепит свои позиции на острове Змеиный с помощью стратегических крылатых ракет, ПВО и береговой обороны, она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря.

twitter.com/DefenceHQ

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины продолжают сокрушать российские оккупационные войска, которые пытаются укрепить свои позиции на острове Змеиный. Украинские защитники уже шутят, что остров Змеиный превращается в новую Чернобаевку. Было обнародовано видео уничтожения вражеского катера захватчиков типа Серна.

Ранее ВСУ нанесли удар по острову Змеиный, который временно оккупировали российские военные. По информации журналиста Романа Цимбалюка, все военнослужащие ВС РФ, которые находились на острове во время нанесения удара ВСУ погибли.

Захват острова Змеиный и легендарная фраза о русском корабле

Украинский остров Змеиный в Черном море враг захватил в первый день войны - 24 февраля. 13 украинских пограничников не сдались врагу.

"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторил противник украинцам по рации.

Дословно ответ украинских воинов звучал так: "Русский военный корабль, иди нах..й!".

Эта фраза стала фактически лозунгом героического сопротивления украинцев российским захватчикам.

Отметим, сотрудник Госпогранслужбы Роман Грибов ‒ тот самый, который на острове Змеиный в первый день российского вторжения 24 февраля сказал в адрес российских агрессоров легендарную фразу, благополучно вернулся на малую Родину в Черкасскую область. Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной".

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