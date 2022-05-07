Новая "Чернобаевка" для армии РФ на Змеином: ВСУ ударом Bayraktar сокрушили вражескую цель в море

Украинские войска ударили по российскому военному катеру типа Серна / Скриншот видео Оперативного командования ЮГ

Вооруженные силы Украины продолжают сокрушать российские оккупационные войска, которые пытаются укрепить свои позиции на острове Змеиный. Украинские защитники уже шутят, что остров превращается в новую Чернобаевку. Обнародовано видео уничтожения вражеского катера захватчиков типа Серна.

В Оперативном командовании Юг в субботу, 7 мая, сообщили о том, что украинские войска продолжают сражаться с российскими оккупантами и опубликовали видео ликвидации судна с личным составом врага. Меткий удар был нанесен с помощью беспилотника Bayraktar.

Читайте такжеВСУ разбили 24$-миллионный ЗРК Тор, который оккупанты РФ готовы были перебросить на остров ЗмеиныйСпикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук уточнил, что ВСУ уничтожили катер оккупантов типа Серна.

"Настойчивость рашистов, с которой они реализуют приглашение "Добро пожаловать в ад!", впечатляет. Чернобаевка уже стала легендарной жаровней для орков", - отметили военные.

Также они указали, что остров Змеиный стал одним из символов сопротивления оккупации России и силы украинского духа.

"Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам! Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непреклонности и сокрушения самых упорных усилий врага! – подчеркнули в ОПК Юг.

Справка

Остров Змеиный – украинский остров, который находится в Черном море между Одесской областью и Крымом. Остров более 70 дней находится под оккупацией России, которая захватила территорию в день своего военного вторжения в Украину – 24 февраля.

Именно на острове Змеиный украинский пограничник Роман Гриб послал русский военный корабль на три буквы.

После того, как Вооруженные силы Украины потопили флагман Черноморского флота крейсер Москва, появился путь к освобождению Змеиного.

Далее ВСУ 26 и 28 апреля нанесли удары по российским войскам на Змеином. Уничтожили зенитные установки противника, ЗРК Стрела-10, техника для связи и 2 российских судна раптор.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что после крушения "Москвы" россиянам стало сложнее контролировать ситуацию в Черном море. По словам чиновника, враг прячется, в основном, в пределах Севастополя.

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