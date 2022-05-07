УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Новая "Чернобаевка" для армии РФ на Змеином: ВСУ ударом Bayraktar сокрушили вражескую цель в море

7 мая 2022, 14:06

Остров Змеиный – символ мощного сопротивления, непреклонности и сокрушения армией Украины усилий российских оккупантов.

Украинские войска ударили по российскому военному катеру типа Серна / Скриншот видео Оперативного командования ЮГ

Вооруженные силы Украины продолжают сокрушать российские оккупационные войска, которые пытаются укрепить свои позиции на острове Змеиный. Украинские защитники уже шутят, что остров превращается в новую Чернобаевку. Обнародовано видео уничтожения вражеского катера захватчиков типа Серна.

В Оперативном командовании Юг в субботу, 7 мая, сообщили о том, что украинские войска продолжают сражаться с российскими оккупантами и опубликовали видео ликвидации судна с личным составом врага. Меткий удар был нанесен с помощью беспилотника Bayraktar.

Читайте такжеВСУ разбили 24$-миллионный ЗРК Тор, который оккупанты РФ готовы были перебросить на остров ЗмеиныйСпикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук уточнил, что ВСУ уничтожили катер оккупантов типа Серна.

"Настойчивость рашистов, с которой они реализуют приглашение "Добро пожаловать в ад!", впечатляет. Чернобаевка уже стала легендарной жаровней для орков", - отметили военные.

Также они указали, что остров Змеиный стал одним из символов сопротивления оккупации России и силы украинского духа.

"Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам! Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непреклонности и сокрушения самых упорных усилий врага! – подчеркнули в ОПК Юг.

Справка

Остров Змеиный – украинский остров, который находится в Черном море между Одесской областью и Крымом. Остров более 70 дней находится под оккупацией России, которая захватила территорию в день своего военного вторжения в Украину – 24 февраля.

Именно на острове Змеиный украинский пограничник Роман Гриб послал русский военный корабль на три буквы.

После того, как Вооруженные силы Украины потопили флагман Черноморского флота крейсер Москва, появился путь к освобождению Змеиного.

Далее ВСУ 26 и 28 апреля нанесли удары по российским войскам на Змеином. Уничтожили зенитные установки противника, ЗРК Стрела-10, техника для связи и 2 российских судна раптор.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что после крушения "Москвы" россиянам стало сложнее контролировать ситуацию в Черном море. По словам чиновника, враг прячется, в основном, в пределах Севастополя.

Главред рекомендует:

viber
ВСУ войска России война России и Украины остров Змеиный
Реклама
Популярное
Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепленияУкраину накроет невероятная жара: синоптики назвали дату потепления Гороскоп на сегодня 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встречаГороскоп на сегодня 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встреча Пропагандистку Симоньян "накажут" за оскорбления Галкина и Пугачевой их высокопоставленные друзьяПропагандистку Симоньян "накажут" за оскорбления Галкина и Пугачевой их высокопоставленные друзья Приметы на 6 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 6 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду Приказы насиловать украинских мирных жителей отдавались лично Путиным - ДенисоваПриказы насиловать украинских мирных жителей отдавались лично Путиным - Денисова
Поддержите Главред

Последние новости

14:06

Новая "Чернобаевка" для армии РФ на Змеином: ВСУ ударом Bayraktar сокрушили вражескую цель в море

13:50

В России ограбили новый дом для оккупантов: украли даже и обои

13:44

На пленных больно смотреть: ВСУ разгромили оккупантов под ХарьковомВидео

13:37

Сами напросились: почему Украина выиграет в атаке на армию РФмнение

13:34

"Папа, не волнуйся, я с русскими": дочь Белуччи и Касселя тусит с российскими мажорами в Лондоне

Реклама
13:16

"Шла мать с двумя детьми, вальнули ее": солдат РФ похвастался жене, как оккупанты убили украинку

13:09

Россияне начнут переживать о потерях только после ликвидации ВСУ 80 тысяч оккупантов - Арестович

13:05

Самый красивый красный маникюр на весну-лето, который вызывает позитивные эмоцииФото

13:00

Гороскоп на завтра, 8 мая 2022: Овнам – неприятная ситуация, Близнецам – рост доходов

12:55

Армия Украины бьет войска РФ на Харьковщине: операция может стать широким контрнаступлением – ISWВидео

12:41

"Умерли собаки и бабушка Галя": мама мальчика, потрясшего Украину дневником, осталась с ним в МариуполеВидео

12:35

Когда Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

12:14

Знаменитую флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в ЛондонеВидео

11:46

ВСУ подняли в воздух вражеский склад с боеприпасами и 20 единиц техники на НиколаевщинеВидео

11:39

"Каждый полетел в свою стратосферу": Ефросинина рассказала о сильных разногласиях с мужем

11:29

Жесткая атака РФ и разрушения городов: в НАТО предупредили об эскалации войны в ближайшие недели

11:27

"Непобедимый" упырь уже не выдерживает, или Почему Путин раз за разом проигрываетмнение

11:16

ВСУ разбили 24$-миллионный ЗРК Тор, который оккупанты РФ готовы были перебросить на остров ЗмеиныйВидео

11:05

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетни

11:00

42 "двухсотых" и более 100 раненных: ВСУ удачно наведались в полевой лагерь оккупантовВидео

Реклама
10:58

Украли золото и кнопочный телефон без крышки: на Харьковщине задержали оккупантов-мародеров

10:30

Денежное изобилие и достаток: три знака не будут ни в чем себе отказывать на неделе 9-15 мая

10:15

Гордон показал "эксклюзивные кадры" из бункера Путина

10:13

Решение Берлина – шок и пощечина Украине: посол в ФРГ разнес запрет украинской символики на 8-9 мая

10:12

"Надеюсь, Украина победит Россию": 12-летний британец написал Зеленскому и получил ответ

09:29

"Мы вступаем в решающую фазу войны": в НАТО озвучили прогноз о длительности войны в УкраинеВидео

09:11

Страшный сон Москвы: как новый союз при участии Украины вернет РФ во времена Ивана Грозногомнение

08:51

"Мы открыты для всего, что поможет украинцам": в США ответили, могут ли списать долги Киеву

08:49

Так выглядит российское "потерьнет": в Сети показали кладбище с десятками свежих могилВидео

08:29

Путина подставили свои же из-за денег: историк объяснил, почему провалился блицкриг РФ в Украине

08:16

ВСУ отбили 8 атак врага на востоке: враг понес серьезные потериВидео

07:41

"Сложный период продлится около двух месяцев": Арестович рассказал о новой фазе войны в Украине

07:24

Ретроградный Меркурий 10 мая - 3 июня: Рыбам - возвращение домой, Козерогам - долги, Овнам - кражаВидео

07:00

Часть войск РФ отвели от Харькова: городу не грозит захват, но обстрелы продолжатся - Арестович

06:36

Оккупанты ракетным ударом уничтожили музей Сковороды под Харьковом: есть раненыйФотоВидео

06:21

Россия покажет свое звериное лицо 9 маямнение

05:40

Тысяча гривен за доллар? Что известно о черном и реальном валютном курсах

05:14

Полоса неудач закончится: пять знаков зодиака ждет счастливое будущее

04:58

Трубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкойВидео

04:50

Арестович рассказал об успехах ВСУ на передовойВидео

Реклама
04:40

Врежут дожди и будет греметь: синоптики назвали дату опасной погодыВидео

04:21

Кровавая резня в Буче: как проходит процесс опознания тел погибших

03:50

Самое опасное направление агрессии: эксперт рассказал, куда Кремль перекидывает больше всего войск

03:15

Не только оружие: генерал США назвал то, что нужно Украине для победы в войнеВидео

02:45

Окружение водит Путина за нос, о разгроме армии РФ он узнает последним - Вятрович

02:36

Скандал с перегаром: Милевского обвинили в попрошайничестве во время войны

02:13

Дочь путиниста Машкова рассказала, что ждет РФ и ее отца: трибунал в Гааге и зомбирующая пропаганда

01:58

"Дух Жириновского": у Зеленского высмеяли влажные фантазии экс-президента РФ

01:33

Путин видит себя современным Сталиным: историк объяснил, почему 9 мая - дедлайн в войне в Украине

01:18

Артснаряды и радары: Байден объявил новый пакет военной помощи для УкраиныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять