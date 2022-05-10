Думают, как уменьшить позор: пропагандистам РФ сказали готовить россиян к возможному поражению в войне

Пропагандистам РФ приказали готовить россиян к возможному поражению в войне/ Reuters

Из-за провалов российской армии на фронте пропагандистам России раздали указания изменить риторику и подготовить россиян к возможному поражению страны-агрессора в войне против Украины.

Россия несет существенные потери и поражения от защитников Украины, несмотря на то, что имеет многочисленные преимущества в живой силе и технике. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российская верхушка придумала способ, как сделать, чтобы не так стыдно было проигрывать. Они собираются прикрыться ложью о том, что воюют со всеми странами ЕС и НАТО.

"Чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии рф со всеми странами Европейского Союза и НАТО", – отмечают в разведке.

Кремлевские политтехнологи решили, что таким способом смогут приуменьшить позор РФ, ведь скажут, что воюют якобы с более сильным противником.

"По информации военной разведки Украины, руководители кремлевских телеканалов, интернет СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политики", – говорят в разведке.

Читайте такжеИсторическая ошибка: как Россия навсегда потеряла право называться победителем нацизмаБолее того, россиянам будут промывать мозг идеей, что необходимо объединиться ради собственного выживания, и ради этого же якобы нужно слепо верить Путину.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг в День победы над нацизмом, 9 мая, призвал Россию прекратить войну против Украины. Он подчеркнул, что РФ должна вывести свои войска с украинских территорий и перейти к переговорам.

Ранее историк Владимир Вятрович объяснил, почему РФ продолжает наступление, даже чувствуя дух поражения. Он отметил, что Путин относится к бойцам своей армии как к "пушечному мясу", поэтому большие потери в войске на поле боя не заставят его отступить.

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