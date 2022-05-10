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В Изюме под завалами разрушенного РФ дома нашли тела 44 погибших

10 мая 2022, 10:26

Олег Синегубов рассказал об ужасном военном преступлении оккупантов РФ.

Изюм
Разрушения а Изюме / Facebook Volodymyr Matsokin

Во временно оккупированном Россией Изюме Харьковской области под завалами пятиэтажного жилого дома, уничтоженного оккупантами ещё в начале марта, найдены тела 44 погибших мирных граждан.

Об этом в своем Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Это очередное ужасное военное преступление оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят", - добавил Синегубов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области под Изюмом в результате взрыва в районе штаба 2 армии мог получить ранение начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Высокопоставленный российский военачальник-оккупант ранее прибыл в район боевых действий, чтобы лично командовать наступлением на Славянск Донецкой области.

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Изюм война России и Украины
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