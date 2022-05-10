В Изюме под завалами разрушенного РФ дома нашли тела 44 погибших

Олег Синегубов рассказал об ужасном военном преступлении оккупантов РФ.
Во временно оккупированном Россией Изюме Харьковской области под завалами пятиэтажного жилого дома, уничтоженного оккупантами ещё в начале марта, найдены тела 44 погибших мирных граждан.
Об этом в своем Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Это очередное ужасное военное преступление оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят", - добавил Синегубов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харьковской области под Изюмом в результате взрыва в районе штаба 2 армии мог получить ранение начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Высокопоставленный российский военачальник-оккупант ранее прибыл в район боевых действий, чтобы лично командовать наступлением на Славянск Донецкой области.
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