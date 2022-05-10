"Абсурд и ложь": Белый дом ответил на заявления Путина на параде в Москве

Белый дом ответил на заявления Путина на параде в Москве/ УНИАН, Reuters

Заявления российского диктатора Владимира Путина во время выступления на параде 9 мая в Москве о том, что якобы западные страны сами виноваты, что Россия развязала войну против Украины, являются абсурдом и ложью.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Укринформ. При этом она подчеркнула, что кремлевский лидер уже известен в мире своей ложью.

"Предположение, будто война, которую ведет президент Путин, была вызвана планами Запада, – это явная ложь и абсурд", – отметила Псаки.

Относительно других озвученных Путиным на параде заявлений, Псаки отметила, что это просто еще одна "версия пересмотра истории, которая приобрела форму дезинформации". По словам официальной представительницы администрации США, такое уже было замечено в российским методичках.

Однако во всем мире уже хорошо известно, что Путин и Кремль являются "фабрикой дезинформации", подчеркнула Псаки.

В то же время она напомнила, что стоит помнить об истинном смысле праздника Дня победы 9 мая, который заключается в праздновании победы над нацизмом.

Парад в Москве и лицемерная речь Путина

Напомним, в понедельник, 9 мая, в РФ состоялся традиционный парад. В параде участвовало по меньшей мере вдвое меньше техники, чем в прошлом году. Меньше было и военных: они либо воюют, либо уже лежат в украинской земле.

Многие эксперты говорили, что кремлевский диктатор объявит всеобщую мобилизацию в России, но этого не произошло. Однако глава Кремля выступил с лицемерной речью.

После этого советник председателя ОП Михаил Подоляк разнес речь Путина на 9 мая. Он подчеркнул, что Украина не хотела атаковать Крым, а НАТО – Россию.

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