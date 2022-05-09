Украина не хотела атаковать Крым, а НАТО – Россию: Подоляк разнес речь Путина на 9 мая

Михаил Подоляк / ОПУ

Государства НАТО не собирались нападать на Россию, а Украина не планировала идти в атаку на оккупированный Крым. Российские солдаты гибнут в попытках захватить другую страну, а не во время защиты своего государства. Никаких причин для войны против украинского государства не было, кроме болезненных имперских амбиций РФ. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он сказал, что украинские войска не собирались силой освобождать из-под российской оккупации Крым, а Североатлантический альянс не ставил перед собой задачи нападения на Россию. У развязанной Москвой войны не было каких-либо рациональных причин.

Читайте такжеУкраину ждет два Дня Победы – Крещатик увидит парад: Зеленский поздравил украинцев с 9 мая "Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. В этой войне не было никаких рациональных причин кроме болезненных имперских амбиций России", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Заявления Путина на День победы в Москве 9 мая

Российский президент Владимир Путин выступил 9 мая на Параде победы и озвучил очередные пропагандистские месседжи.

По его словам, страны Североатлантического альянса, дескать, работали над "подготовкой нападения на Крым и Донбасс", а в Киеве заговорили о необходимости ядерного оружия. Дескать, у границ РФ появлялась "угроза", вследствие чего война становилась неизбежной.

"Страны НАТО не захотели нас услышать, у них были совершенно другие планы, велась подготовка нападения на Крым, на Донбасс. Альянс начал военное освоение прилегающих к нам территорий, в Киеве заговорили о необходимости получения ядерного оружия. Создавалась непосредственная угроза России у наших границ. Всё говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным", - сказал Путин.

Якобы поэтому Россия первой нанесла удар.

"Россия дала упреждающий отпор агрессору. Это было вынужденное решение сильной, суверенной, самостоятельной страны", - подчеркнул он.

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