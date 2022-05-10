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На блокпосту оккупантов погиб бывший нардеп Давид Жвания - Геращенко

10 мая 2022, 00:06

Геращенко отметил, что Жвания "имел российское гражданство и был неофициальным представителем Росатома".

Погиб Давид Жвания, сообщил Герашенко / фото Лига.нет

На блокпосту оккупантов в Запорожской области в районе села Новопокровка во время обстрела погиб бывший народный депутат Давид Жвания, сообщил в Тelegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

Он отметил, что на Запорожье российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел "серой зоны".

"Огонь врага унес жизнь бывшего депутата Давида Жвании", - написал он.

При этом Геращенко отметил, что Жвания "имел российское гражданство и был неофициальным представителем Росатома".

"В этой истории вопросов больше, чем ответов, особенно, что он делал в "серой зоне"", - добавил Геращенко.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Запорожская область Давид Жвания Антон Геращенко
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