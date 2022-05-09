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Арестович дал прогноз, как дальше будет развиваться война в Украине

9 мая 2022, 23:50

Будет вялотекущая попытка решить три основных задачи, говорит Арестович.

Арестович, артиллерия
Арестович / УНИАН / Викимедиа

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз по поводу событий, которые могут происходить в войне России против Украины в ближайшее время.

По мнению Арестовича, РФ не станет начинать ни ядерную войну, ни войну против НАТО.

Советник руководителя ОП рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 9 мая, что Россия попытается выйти на границы Луганской, Донецкой и Херсонской областей, после чего удержать захваченные территории и подписать мирный договор на выгодных для себя условиях.

"Сегодня прозвучала важная фраза (от Путина - ред.), суммирующая всю эту историю. Она звучала так: "Мы должны уберечь мир от глобальной войны". Перевожу - "ядерной войны не будет, войны с НАТО не будет". Вопрос - что будет? Будет вялотекущая попытка решить три основных задачи", говорит Арестович.

По его словам, будет задача на перевод борьбы в партер, на создание ситуации, которая была с лета 2015-го по февраль 2022 года с вялым положением на фронте.

"С торговлей на переговорах, созданием личных переговорных площадок по теме давайте какое-то соглашение типа "Минск-3" подпишем или "Стамбул-1", где якобы украинская сторона признает реалии. И вот чтобы мы признали реалии, они будут держать оборону. Для того, чтобы наши усилия разбивались, размывались. Мы понимали бесперспективность военных усилий и согласились из-за истощенной экономики подписать это соглашение. Это все, на что способна сейчас российская военная машина", - сказал Арестович.

Будет ли закрепление "Херсонской Народной Республики", "Таврического края" или признание так называемых "ЛНР" / "ДНР" частью России, это зависит от конъюнктур, говорит Арестович.

"Это крайний сценарий. Во-вторых, на случай если переговоры пойдут не по их сценарию. И еще увидим, какие санкции будут. Поэтому все с ними ясно, с этой войной. И все это зависит от того, как западные союзники поставят нам тяжелое оружие, которым мы можем сорвать эти планы. Не будет ни полной мобилизации, ни каких-нибудь 25 батальонно-тактических групп, которые нам обещают отдельные люди в отчаянии. Если они соберут 25 батальонно-тактических групп, то они вооружат их максимум палками-рогатками", - сказал Арестович.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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